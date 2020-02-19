В Барнауле распаковали контейнеры с уникальным антикварным оружием России

Для грандиозной выставки в Барнаул привезли 7 контейнеров с уникальными образцами стрелкового и холодного оружия из Тулы. Экспозиция откроется в краеведческом музее 21 февраля и охватит три века истории русского вооружения от Петровских времен до Великой Отечественной войны. Она приурочена к 75-летию Победы.

Экспонаты привез в музей начальник отдела экспозиционно-выставочной деятельности Тульского музея оружия Валентин Костиков. Он рассказал, что выставлено будет 54 подлинных предмета вооружения, предметы реквизита и реконструкции мундиров офицеров 1812 года.

Гости краеведческого музея смогут увидеть вооружение второй половины XVIII — первой половины ХХ века: палаши, сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды, штуцеры, мушкетоны, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы и другие уникальные экспонаты.

Подготовка к выставке «Слава российского оружия». Анна Зайкова.

Многие образцы не просто были найдены на складах, но участвовали в реальных боевых действиях.

Русские войска использовали это оружие в сражениях Семилетней войны, Русско-турецких войн XIX века, Отечественной войны 1812 года, Кавказской, Крымской и Первой мировой войны.

XX век представлен винтовкой Мосина, револьвером Нагана, пулеметом Максима, самозарядной винтовкой Токарева и пистолетом-пулеметом Шпагина.

Валентин Костиков рассказал, что выставка сформировалась еще в 2016 году и теперь гастролирует по России. Для этого приходится соблюдать необходимые меры безопасности: по-особому упаковывать экспонаты, пользоваться услугами специальной транспортной компании и прибегать к вооруженной охране.

Подготовка к выставке «Слава российского оружия». Анна Зайкова.

Выставка состоится благодаря финансовой поддержке регионального правительства и министерства культуры. Так, на дополнительно выделенные средства краеведческий музей приобрел специальные витрины для экспонирования оружия и усовершенствовал систему сигнализации.