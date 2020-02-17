Когда в Барнауле стартует масленичная неделя

25 февраля в Барнауле начинается масленичная неделя. Откроют ее театрализованным представлением в концертном зале «Сибирь».

Для зрителей разыграют большое балаганное действо с парадом ряженых, скоморошьими потехами, традиционными русскими забавами, с песнями и танцами, сообщает городская администрация.

Программу представят театр «Куклы — Великаны», театр кукол «Сказка», ансамбль песни и танца «Алтай». Начало праздника в 18.30, цена билетов — 200−400 рублей.

В поисках чучела

Парк «Центральный» проводит конкурс на лучшее масленичное чучело.

Кукла должна быть от 1,5 до 2 метров ростом. При изготовлении организаторы советуют использовать только натуральные материалы.

Коллективные и авторские заявки принимаются до 29 февраля. Масленица в парке пройдет 1 марта.