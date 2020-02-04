Парк «Центральный» ищет самое нарядное чучело Масленицы

Парк «Центральный» в третий раз проведет конкурс на лучшее чучело Масленицы. Автор куклы получит денежное вознаграждение, а саму Масленицу сожгут в день праздника, пишет городская администрация.

Кукла должна быть от 1,5 до 2 метров ростом. При изготовлении организаторы советуют использовать только натуральные материалы.

Резиновые, пластиковые, пластмассовые изделия не приветствуются, так как при горении будут давать черный дым, копоть и неприятный запах.

Масленица должна также иметь устойчивую подставку.

«Конкурсанток» будут оценивать по самобытности, массивности, соответствия с традициями (например, чучела не должны иметь лиц), необычному подходу и нестандартным материалам.

Поучаствовать в конкурсе приглашаются все желающие — индивидуальные авторы или коллективы.

Заявки принимаются до 29 февраля по телефону 8 (3852) 63-45-75 или по е-mail: park-ko@mail.ru.

Масленица пройдет в парке 1 марта. Начало праздника в 14:00. Чучело победитель конкурса должен будет доставить самостоятельно с 09:00 до 10:00.