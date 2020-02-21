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Куда сходить в Барнауле на выходных 22 и 23 февраля

Радуемся приближению длительных выходных и проводим их с умом и пользой. В честь Дня защитника Отечества можно сходить на «Калашникова» в кино, на выставку оружия — в музей, на «Капитанскую дочку» — в театр. Смотрите обзор altapress.ru и выбирайте сами.

Калашников
Калашников
kinopoisk.ru

Калашников

В прокат вышел фильм про знаменитого алтайского оружейника. Зрители узнают, какой сложный путь прошел молодой сержант Калашников, чтобы создать легендарный АК-47.

Главную роль исполнил молодой, но набирающий популярность актер Юрий Борисов («Бык», «Вторжение»). Продюсером выступил Сергей Бодров. Режиссер — Константин Буслов.

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла

История о враче-ветеринаре, который умел разговаривать с животными. Он живет с ними в своем поместье и не собирается из него выходить.

Но когда королеве угрожает смертельная болезнь, доктору приходится вспомнить о своем призвании и отправиться навстречу приключениям.

Слава российского оружия

В краеведческий музей из Тулы привезли уникальную выставку старинного оружия. Посетители смогут увидеть палаши, сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды, штуцеры, мушкетоны, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы и другие уникальные экспонаты второй половины XVIII — первой половины ХХ века.

С ними русские войска сражались в Семилетней войне, Русско-турецких войнах, Отечественной войне 1812 года, Кавказской и других войнах.

Подготовка к выставке &quot;Слава российского оружия&quot;.
Подготовка к выставке «Слава российского оружия».
Анна Зайкова.

Капитанская дочка

23 февраля в музыкальном театре покажут патриотический мюзикл «Капитанская дочка» по одноименному произведению Пушкина. Это красивая история двух совсем юных людей, волею судеб попавших в «замес» глобального исторического катаклизма. Масштабная и эксклюзивная постановка удивляет массовостью и зрелищностью.

Начало в 17:00. Цена билета — 250−800 рублей.

Мюзикл &quot;капитанская дочка&quot;.
Мюзикл «капитанская дочка».
Анна Зайкова.

Камедыя

В воскресенье Молодежный театр предлагает посмотреть комедию, над которой хохотали прапрадеды.

«Камедыя» — это пьеса-притча монаха Каэтана Марашевского, написанная в 1787 году. К крестьянину Демке приходит Черт и предлагает ему деньги в обмен на час молчания. Но такая простая задача становится невыполнимой, особенно когда тебя постоянно пилит жена Маланья и докучает еврей Давид.

Начало в 17:00. Цена билета — 300 рублей.

Репетиции спектакля &quot;Камедыя&quot;.
Репетиции спектакля «Камедыя».
Станислав Хазиев.

Отряд не заметил потери бойца

В День защитника Отечества в пространстве «Хурма» пройдет уютный вечер, посвященный творчеству сибирских легенд: Егору Летову, Янке Дягилевой, Александру Башлачеву.

Вход 300 рублей, начало в 18:00.

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Еще больше культурных событий смотрите в календаре «Афиши».

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