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В Барнауле пройдет открытый фестиваль анимации

С 11 по 14 марта в Барнауле в кинотеатре «Премьера» пройдет фестиваль анимационного кино «Открытая премьера».

Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино".
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино".
СС0.

Зрители увидят мультфильмы, вошедшие в конкурсную программу фестиваля, и проголосуют за понравившийся.

Мультфильмы поделены на несколько возрастных категорий: 0+, 6+, 12+. Программу можно посмотреть здесь. Всего в Барнауле покажут больше 40 короткометражных фильмов.

Победитель будет определен 15 марта.

«Открытая премьера» — ежегодный фестиваль анимационных мультфильмов, проводимых в Суздале, который проводится с 1996 года.

Победителями открытого фестиваля анимации в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский («Лев с седой бородой»), Зоя Трофимова («Мелочь», «Рождество»), Юрий Норштейн («Русский сахар»), Валерий Фомин («В гостях у деда Евлампия»), Михаил Алдашин («Рождество», «Букашки»), Юрий Черенков («Большая миграция»), Александр Петров («Русалка») и другие.

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