Переплюнет «Холопа»? Фильм «Лед 2» собрал в прокате 1 миллиард рублей

Картина стала продолжением мелодрамы «Лед», которая вышла в прошлом году. Тогда фильм собрал миллиард на два дня позже, за 12 дней проката.

«Лед 2» окупился в первый же уик-энд, заработав 576 млн рублей при производственном бюджете в 322 млн рублей, пишет РБК.

Мелодрама рассказывает о влюбленной паре — фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Они поженились, но семейная жизнь оказалось не такой счастливой, как им бы хотелось.

Главные роли сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие.

Напомним, что самому кассовому фильму в истории России, комедии «Холоп», удалось собрать свой первый миллиард также за 10 дней. Всего он заработал более 3 млрд рублей, опередив спортивную драму «Движение вверх».