Барнаул 19 февраля -6°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату

Режиссер «Холопа» рассказал, будет ли снимать продолжение

Режиссер-постановщик Клим Шипенко фильма «Холоп» не считает, что комедия нуждается в продолжении, пишет ТАСС.

Кадр из фильма "Холоп".
Кадр из фильма "Холоп".
www.kinopoisk.ru.

Картина стала самой кассовой в истории России, собрав больше 3 млрд рублей.

«Мы об этом пока не думали, потому что „Холоп“ пока еще идет в кинотеатрах, то есть такого прямо осмысленного решения мы не приняли. Идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения», — сказал режиссер по поводу сиквела.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко.

Ранее altapress.ru опубликовал свои предположения, почему эта комедия стала такой популярной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка