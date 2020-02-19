Режиссер «Холопа» рассказал, будет ли снимать продолжение

Картина стала самой кассовой в истории России, собрав больше 3 млрд рублей.

«Мы об этом пока не думали, потому что „Холоп“ пока еще идет в кинотеатрах, то есть такого прямо осмысленного решения мы не приняли. Идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения», — сказал режиссер по поводу сиквела.