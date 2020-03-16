В Кемерово ввели режим «повышенной готовности» из-за коронавируса

Власти Кемерова опубликовали постановление «О введении режима „Повышенная готовность“ <…> и мерам по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пишет « Газета Кемерова ».

Документ подписал глава города Илья Середюк. Согласно постановлению, с 16 марта нельзя будет проводить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Ученики школ будут находиться на каникулах в течение двух недель.

Работает единый номер «горячей линии» для обращений жителей города, приехавших из стран, эпидемически неблагоприятных по новой коронавирусной инфекции.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рекомендовал школам перейти на дистанционное обучение, жителям — отказаться от посещения массовых мероприятий и поездок за границу.

Число участников мероприятий, которые не могут перенести, не должно превышать 1 000 человек. Также рекомендовано ограничить посещения предприятий общепита.

Накануне в Кемеровской области двоих мужчин госпитализировали с подозрением на коронавирусную пневмонию.