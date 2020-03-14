Два жителя Кузбасса заболели коронавирусом

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей. Точный диагноз устанавливается. Также специалисты определяют, с кем взаимодействовали в последнее время мужчины.
Сергей Цивилев,
губернатор Кемеровской области:
В Кузбассе работает межведомственный штаб, обеспечивающий реализацию мер по охране здоровья населения. Ситуация находится на контроле правительства Кузбасса.
Также в СМИ сообщается еще об одном жителе Кузбасса, у которого подозревают коронавирусную инфекцию. Речь идет о госпитализированном жителе Новокузнецка, пишет РБК. Но официального подтверждения этой информации пока нет.