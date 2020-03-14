Два жителя Кузбасса заболели коронавирусом

В Кемеровской области двое мужчин госпитализированы с подозрением на коронавирусную пневмонию. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей. Точный диагноз устанавливается. Также специалисты определяют, с кем взаимодействовали в последнее время мужчины.

Сергей Цивилев,

губернатор Кемеровской области:

В Кузбассе работает межведомственный штаб, обеспечивающий реализацию мер по охране здоровья населения. Ситуация находится на контроле правительства Кузбасса.

Также в СМИ сообщается еще об одном жителе Кузбасса, у которого подозревают коронавирусную инфекцию. Речь идет о госпитализированном жителе Новокузнецка, пишет РБК. Но официального подтверждения этой информации пока нет.