Алтайского танцора Пухляша раскручивают на участие в Евровидении-2020 через Интернет

Танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов (Пухляш), снявшийся в клипе группы LittleBig с песней на конкурс «Евровидение», получил поддержку поклонников в Интернете.

На одном из ресурсов создана петиция «Возмите Дмитрия Красилова (Пухляша) в сборную на Евровидение-2020».

Ее авторы просят поддержать уникального танцора, который является изюминкой видеоклипа.

«Мы как патриоты своей страны и желающие сделать все для победы на скором конкурсе „Евровидение 2020“ считаем, что выступление группы „Little big“ будет „не таким“ без участия Дмитрия Красилова в качестве танцора. Его роль в клипе занимала немалую часть и она нашла свое признание среди зрителей», — говорится в тексте петиции.

Дмитрия Красилова поддержали уже около 250 человек.

Напомним, что в видео Uno Пухляш зажигает на дальнем плане. но зачастую именно он приковывает к себе внимание телезрителей.

В целом клип Uno от российской команды LittleBig уже посмотрели около 10 млн человек. Он является наиболее популярной из всех композиций, представленных на конкурс участниками Евровидения-2020.

Напомним, что европейский музыкальный конкурс в этом году должны принять Нидерланды. Он запланирован на середину мая и состоится уже в 65 раз.

Однако из-за эпидемии коронавируса нельзя исключать, что организаторы вынуждены будут его перенести, как и другие массовые мероприятия в Европе.