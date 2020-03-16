Известная рок-группа «Слот» выступила в Барнауле и рассказала, чего боится больше коронавируса

О коронавирусе
Нуки: Страшно то, что мы оказались под «колпаком», ведь страны закрывают свои границы. У меня запланированы два концерта в Таллине и Риге. В Италию у меня билеты куплены, и на рок-фестиваль в Германии.
Если все отменится, не знаю, что буду делать. Может быть, уеду в лес, в глушь. Мне как раз катастрофически нужен отдых.
О «Евровидении»
Нуки: Группа LittleBig на «Евровидении» — это, пожалуй, лучшее, что может случиться с Россией в 2020 году.
Кэш: Я думаю, это лучшее событие для самого «Евровидения» со времен группы ABBA. На фоне всего серого болота…
Нуки: Так в том и соль, что в болоте всегда побеждают всякие кудесники, фокусники, бородатые женщины. LittleBig как раз та самая «бородатая женщина», и это круто.
О любимых исполнителях
Кэш: Мне в последнее время нравится группа AWOLNATION. Недавно открыл для себя исполнительницу K.Flay. Чего у нее только нет: и «альтернатива», и хип-хоп, такой прикольный замес.
Нуки: Группа «кис-кис». Тексты у них хорошие.
О рэперах
Нуки: Они уже сдулись. У многих появилось звучание гитары, что-то нудное. Но мне пофиг на них, рок-музыка была и будет.
Кэш: Рэперы «украли» у нас эфир на ТВ, когда мы были на самом пике. Это было плохо.
Когда молодые исполнители естественным образом заменяют группы бальзаковского возраста, это хорошо, так и должно быть. А когда один стиль побеждает другой — это патология.
Об обнулении сроков президента и поправках в Конституцию
Нуки: В Америке никогда не было президента, который был больше двух сроков. Почему это у нас не работает?
Говорят же, что народ заслуживает того царя, которого имеет. Отсутствие конкуренции на президентских выборах, которое явно искусственно моделируется, — отвратительно.
Кэш: Это позор для всей страны, народа, истеблишмента, которые не могут родить другую влиятельную политическую фигуру.
Голосовать за поправки в Конституцию я пойду, если только так можно будет остановить эту вечную карусель с одним президентом. Хорошие вещи Путин тоже делал, но новый человек на его посту уже давно нужен.