Известная рок-группа «Слот» выступила в Барнауле и рассказала, чего боится больше коронавируса

В Барнауле выступила альтернативная рок-группа «Слот», которая в этом году отметила 18-летие. Altapress.ru поговорил с ее лидерами Нуки (Дария Ставрович) и Кэшом (Игорь Лобанов) о том, что они думают о последних резонансных событиях в России и мире.

О коронавирусе

Нуки: Страшно то, что мы оказались под «колпаком», ведь страны закрывают свои границы. У меня запланированы два концерта в Таллине и Риге. В Италию у меня билеты куплены, и на рок-фестиваль в Германии.

Если все отменится, не знаю, что буду делать. Может быть, уеду в лес, в глушь. Мне как раз катастрофически нужен отдых.

Кэш и Нуки , группа «Слот» в Барнауле Дмитрий Лямзин Кэш и Нуки , группа «Слот» в Барнауле Дмитрий Лямзин Кэш и Нуки , группа «Слот» в Барнауле Дмитрий Лямзин

О «Евровидении»

Нуки: Группа LittleBig на «Евровидении» — это, пожалуй, лучшее, что может случиться с Россией в 2020 году.

Кэш: Я думаю, это лучшее событие для самого «Евровидения» со времен группы ABBA. На фоне всего серого болота…

Кэш и Нуки , группа «Слот» в Барнауле Дмитрий Лямзин Кэш и Нуки , группа «Слот» в Барнауле Дмитрий Лямзин Кэш и Нуки , группа «Слот» в Барнауле Дмитрий Лямзин

Нуки: Так в том и соль, что в болоте всегда побеждают всякие кудесники, фокусники, бородатые женщины. LittleBig как раз та самая «бородатая женщина», и это круто.

О любимых исполнителях

Кэш: Мне в последнее время нравится группа AWOLNATION. Недавно открыл для себя исполнительницу K.Flay. Чего у нее только нет: и «альтернатива», и хип-хоп, такой прикольный замес.

Нуки: Группа «кис-кис». Тексты у них хорошие.

О рэперах

Нуки: Они уже сдулись. У многих появилось звучание гитары, что-то нудное. Но мне пофиг на них, рок-музыка была и будет.

Кэш: Рэперы «украли» у нас эфир на ТВ, когда мы были на самом пике. Это было плохо.

Когда молодые исполнители естественным образом заменяют группы бальзаковского возраста, это хорошо, так и должно быть. А когда один стиль побеждает другой — это патология.

Об обнулении сроков президента и поправках в Конституцию

Нуки: В Америке никогда не было президента, который был больше двух сроков. Почему это у нас не работает?

Говорят же, что народ заслуживает того царя, которого имеет. Отсутствие конкуренции на президентских выборах, которое явно искусственно моделируется, — отвратительно.

Кэш: Это позор для всей страны, народа, истеблишмента, которые не могут родить другую влиятельную политическую фигуру.

Голосовать за поправки в Конституцию я пойду, если только так можно будет остановить эту вечную карусель с одним президентом. Хорошие вещи Путин тоже делал, но новый человек на его посту уже давно нужен.