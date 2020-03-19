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Библиотека Шишкова в Барнауле отменила две встречи с московскими экспертами из-за коронавируса

Библиотека им. Шишкова вынужденно отменила сразу две встречи с московскими гостями. 25 марта в Барнаул не прилетит математик Алексей Савватеев, а 26 марта — литературный критик Галина Юзефович, сообщается в официальной группе.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

Ученый Алексей Савватеев пообещал выступить для барнаульцев, когда «утихнет буря».

Напомним, он должен был провести для всех желающих лекцию «Математика для гуманитариев».

Авторитетный литературный критик, журналист издания «Медуза» Галина Юзефович должна была лично выступить в завершении книжного фестиваля «Издано на Алтае».

26 марта встречу с Юзефович проведут онлайн. Она прочитает лекцию на тему «Жестокий разговор о современной литературе», а также ответит на интересующие вопросы.

Начало в 16:00, вход свободный.

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