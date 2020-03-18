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В Алтайском крае отменят «Библионочь», но не закроют музеи, театры и филармонию

17 марта Минкульт России выпустил приказ о закрытии культурных учреждений для посетителей на фоне распространения коронавируса. Это же рекомендовано сделать и регионам. Однако, в Алтайском крае подведомственные организации прекращать свою работу не будут, сообщили в пресс-службе управления по культуре.

"Библионочь — 2019" в Барнаулею
"Библионочь — 2019" в Барнаулею
Екатерина Пушкарская, библиотека им. Шишкова.

В управлении заверили, что ситуация стабильная и на территории края нет зараженных больных, поэтому в приостановлении работы культурных учреждений нет необходимости.

Пока что приказом министра культуры Алтайского края Елены Безруковой введены дополнительные меры санитарной безопасности: влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, проветривание, контроль за состоянием сотрудников и обучающихся в сфере культуры.

«В настоящее время учреждения культуры Алтайского края работают в штатном режиме. Показы спектаклей, концертных программ идут в соответствии с афишами.

Ограничения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, введены на проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Поэтому масштабных акций на март и первую половину апреля не запланировано.

В регионе осуществляется постоянный мониторинг эпидемической ситуации, и в случае ее изменения в любой момент во всех учреждениях культуры могут быть введены строгие ограничительные меры», — отметили в ведомстве.

В управлении также рассказали, что всероссийская акция «Библионочь», которая должна была пройти 25 апреля, будет перенесена на другую дату. На какую конкретно — пока неизвестно.

Напомним, что свои концерты отменяют и переносят многие российские артисты.

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