В Алтайском крае отменят «Библионочь», но не закроют музеи, театры и филармонию

В управлении заверили, что ситуация стабильная и на территории края нет зараженных больных, поэтому в приостановлении работы культурных учреждений нет необходимости.
Пока что приказом министра культуры Алтайского края Елены Безруковой введены дополнительные меры санитарной безопасности: влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, проветривание, контроль за состоянием сотрудников и обучающихся в сфере культуры.
«В настоящее время учреждения культуры Алтайского края работают в штатном режиме. Показы спектаклей, концертных программ идут в соответствии с афишами.
Ограничения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, введены на проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Поэтому масштабных акций на март и первую половину апреля не запланировано.
В регионе осуществляется постоянный мониторинг эпидемической ситуации, и в случае ее изменения в любой момент во всех учреждениях культуры могут быть введены строгие ограничительные меры», — отметили в ведомстве.
В управлении также рассказали, что всероссийская акция «Библионочь», которая должна была пройти 25 апреля, будет перенесена на другую дату. На какую конкретно — пока неизвестно.
Напомним, что свои концерты отменяют и переносят многие российские артисты.