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Экономика

Российские банки переходят на удаленную работу

Российские банки начали переходить на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса в стране, свидетельствуют материалы кредитных организаций.

Бизнес. Компьютер. Работа.
Бизнес. Компьютер. Работа.
СС0

Первыми о таком решении сообщили ВТБ и Газпромбанк.

Они переведут значительное число сотрудников на дистанционную работу. К аналогичной стратегии присоединился Райффайзенбанк, который рекомендовал работникам работать из дома.

«РСХБ работает в штатном режиме, выполняя все операции клиентов и не ограничивает посещение офисов, но отмечает, что лучшей рекомендацией является переход на дистанционное банковское обслуживание», — заявили РИА Новости в кредитной организации.

Также банки решили отказаться от командировок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а вернувшиеся из-за границы сотрудники должны соблюдать карантин, пишет ura.ru. Помимо этого в офисах и отделениях установили обеззараживатели воздуха, организовали раздачу медицинских масок, антисептиков, а также измерение температуры тела.

По данным на 17 марта, всего в мире зафиксировано почти 182 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше 7 тыс. людей скончались, почти 78 тыс. — выздоровели.

В России 93 зараженных COVID-2019.

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