Не время выпускать: топ-7 кинопремьер, которые отменили из-за коронавируса

Мулан
Бесследно исчезла из списка премьер картина о бесстрашной китайской девушке Мулан. Фильм должен был выйти 27 марта, пишет «Кинопоиск».
Сотню вооруженных воинов победить легко, а вот бешеный COVID-19 лучше переждать.
Тихое место-2
Когда зрители на большом экране увидят борьбу семьи Эбботт с ужасным монстром, который охотится по звукам, теперь тоже неизвестно.
Релиз должен был состояться 19 марта.
На острие
Коронавирус прошелся катком и по российским киноделам.
Так, 26 марта на экраны не выйдет спортивная драма Эдуарда Бордукова о соперничестве двух спортсменок-саблисток.
Кролик Питер 2
Приключения непоседливого пушистика должны были выйти в прокат 27 марта.
Пока что премьеру перенесли на 7 августа.
Черная Вдова
Сольный фильм о русской шпионке Наташа Романофф должен был выйти 1 мая.
Студия Disney отложила релиз на неопределенный срок.
Форсаж-9
Студия Universal изменила дату премьеры популярного боевика: вместо 20 мая текущего года фильм появится в кинотеатрах 2 апреля 2021-го.
Не время умирать
«От коронавируса тем более», — видимо, так решили создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде и снесли премьеру с 9 апреля на 25 ноября 2020 года.
По слухам, это решение им обойдется в 30−50 млн долларов.
Что еще остановил коронавирус
- Четвертый сезон сериала «Фарго» отложен на неопределенный срок. Первая серия должна была выйти 19 апреля;
- В Новой Зеландии приостановлены съемки продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Ранее студия Warner заморозила работу над «Матрицей-4», «Фантастическими тварями-3» и новым «Бэтменом» с Робертом Паттинсоном;
- Приостановлены съемки нескольких сериалов — «Властелин колец», «Ведьмак», «Ходячие мертвецы», «Рассказ служанки», «Орвилл», «Последний настоящий мужчина», «Полиция Токио», «Локи» и другие. Список пополняется.