Не время выпускать: топ-7 кинопремьер, которые отменили из-за коронавируса

В марте зрители не увидят на большом экране долгожданную «Мулан», а в мае — «Черную вдову». Судя по прогнозам, коронавирус (о котором кто-нибудь непременно снимет фильм) принес киноиндустрии убыток в 5 млрд долларов. Какие еще премьеры отменились из-за пандемии — в обзоре altapress.ru.

Мулан

Бесследно исчезла из списка премьер картина о бесстрашной китайской девушке Мулан. Фильм должен был выйти 27 марта, пишет «Кинопоиск».

Сотню вооруженных воинов победить легко, а вот бешеный COVID-19 лучше переждать.

Тихое место-2

Когда зрители на большом экране увидят борьбу семьи Эбботт с ужасным монстром, который охотится по звукам, теперь тоже неизвестно.

Релиз должен был состояться 19 марта.

На острие

Коронавирус прошелся катком и по российским киноделам.

Так, 26 марта на экраны не выйдет спортивная драма Эдуарда Бордукова о соперничестве двух спортсменок-саблисток.

Кролик Питер 2

Приключения непоседливого пушистика должны были выйти в прокат 27 марта.

Пока что премьеру перенесли на 7 августа.

Черная Вдова

Сольный фильм о русской шпионке Наташа Романофф должен был выйти 1 мая.

Студия Disney отложила релиз на неопределенный срок.

Форсаж-9

Студия Universal изменила дату премьеры популярного боевика: вместо 20 мая текущего года фильм появится в кинотеатрах 2 апреля 2021-го.

Не время умирать

«От коронавируса тем более», — видимо, так решили создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде и снесли премьеру с 9 апреля на 25 ноября 2020 года.

По слухам, это решение им обойдется в 30−50 млн долларов.

Что еще остановил коронавирус