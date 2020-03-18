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Такое впервые. Евровидение-2020 официально отменили

Евровидение отложили на целый год. Об этом официально заявили организаторы — Европейский вещательный союз. Такое решение приняли впервые в истории конкурса.

Микрофон.
Микрофон.
СС0

Евровидение отменили впервые за 64-летнюю историю. Организаторы назвали это трудным решением.

«Мы с глубочайшим сожалением вынуждены объявить об отмене конкурса „Евровидение“ в Роттердаме. Последние несколько недель мы изучали возможные альтернативы для проведения конкурса. Однако неопределенность относительно распространения COVID-19 по территории Европы и ограничения, введенные правительствами стран, участвующих в конкурсе, и властями Нидерландов, вынудили нас принять трудное решение о невозможности организации прямого эфира, как это планировалось», — цитирует сообщение ЕВС РБК.

Конкурс перенесли на 2021 год. Россию, как и планировалось, представит группа Little Big.

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