Такое впервые. Евровидение-2020 официально отменили

Евровидение отменили впервые за 64-летнюю историю. Организаторы назвали это трудным решением.

«Мы с глубочайшим сожалением вынуждены объявить об отмене конкурса „Евровидение“ в Роттердаме. Последние несколько недель мы изучали возможные альтернативы для проведения конкурса. Однако неопределенность относительно распространения COVID-19 по территории Европы и ограничения, введенные правительствами стран, участвующих в конкурсе, и властями Нидерландов, вынудили нас принять трудное решение о невозможности организации прямого эфира, как это планировалось», — цитирует сообщение ЕВС РБК.