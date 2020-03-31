Топ-5 пророческих кинолент о заражениях, которые как никогда актуальны

В связи с пандемией коронавируса и необходимостью сидеть дома интерес жителей планеты к величайшему из искусств существенно возрос. По количеству просмотров лидируют фильмы о вирусах и зомби. Altapress.ru собрал пять пророческих кинолент, которые стоит посмотреть.

Заражение ( 2011)

Тревожная и, как выяснилось, пророческая картина Стивена Содерберга. Неизвестный вирус, поражающий дыхательные пути, передается воздушно-капельным путем, его вероятный источник — в Азии. Ученые ищут лекарство, но до вакцинации населения могут пройти долгие месяцы.

Нулевой пациент ( 2018)

Вирус всего за 90 секунд превращает людей в крайне агрессивных и кровожадных существ. Доктор Джина Роуз больше года пытается разработать вакцину. У человечества есть шанс на спасение — нужно лишь отыскать так называемого «нулевого пациента», с которого началась вспышка.

Слепота ( 2008)

Философская драма о человеческой природе по роману португальца Жозе Самараго. Жителей большого города внезапно начинает поражать слепота. И только жену окулиста загадочное заболевание обходит стороной. Вместе с мужем и ослепшими людьми она отправляется в карантинную зону, где больные будут предоставлены сами себе.

Эпидемия ( 1995)

Из Заира контрабандой ввезли зараженную обезьянку. Она покусала хозяина, и человек стал источником ужасного вируса. Власти организуют группу спасения. Рецепт лекарства есть, но для этого нужно поймать больную обезьяну. Она ускакала в неизвестном направлении, а счет идет на часы.

Последняя любовь на Земле ( 2010)

Пробирающая до мурашек артхаусная мелодрама Дэвида Маккензи. Вирус здесь представлен не в виде нашествия зомби или инопланетных тварей, оттого кажется нестрашным. Люди постепенно теряют одно чувство за другим — сначала перестают ощущать запахи, затем вкус. Что произойдет, когда мир останется без слуха и зрения?