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Little Big, Джиган и другие звезды показали у Урганта, чем занимаются на самоизоляции

Создатели шоу «Вечерний Ургант» призывают россиян оставаться дома и никуда не выходить. Чтобы показать все прелести самоизоляции, они сняли видеоклип с участием звезд российской эстрады, которым тоже приходится сидеть дома.

Иван Ургант
Иван Ургант
www.instagram.com/urgantcom/

В съемках клипа приняли участие 33 знаменитости, в числе которых Филипп Киркоров, Ильич (Little Big), Джиган, Елка и Лолита Милявская. И, что самое главное, им даже не пришлось выходить из дома — певцы, актеры, шоумены и блогеры сами сняли на видео, как занимаются спортом, играют с животными или пьют из утюга.

Главные роли в клипе, а также саму песню, исполнили Александр Гудков и Иван Ургант. В записи под видеороликом они написали следующее: «Специальное видео от „Музыкальной студии Александра Гудкова“ и всех звёзд российской эстрады о важности самоизоляции! Оставайтесь дома!».

В комментариях пользователи поблагодарили Александра за создание клипа, а также отметили некоторых звезд — «Кадры с Ирочкой Шейк это просто отвал всего», «Прикид у Киркорова зачётный».

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