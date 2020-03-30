«Войцек» Золотаря, «Поток» Егорова и другие: топ-6 легендарных алтайских спектаклей, которые можно посмотреть в сети

На прошлой неделе все барнаульские театры запустили своеобразный флешмоб, показав зрителям архивные записи спектаклей онлайн. Театр драмы транслировал «Собачье сердце» режиссера Владимира Золотаря, МТА — « Ревизора » с Валерием Золотухиным в роли Городничего, музыкальный театр — мюзикл «Голубая дама» по повести Юдалевича. Altapress.ru нашел в сети еще несколько легендарных алтайских постановок, которые можно посмотреть на карантине . В конце припасен небольшой бонус.

«Войцек», режиссер Владимир Золотарь , 2007 год

Один из главных спектаклей Алтайского края, который прогремел на всю страну.

То, что это одна из лучших постановок, подтвердилось в 2008 году на главном театральном фестивале «Золотая маска»: жюри присудили спецприз за лучший актерский дуэт Александра Хрякова и Натальи Макаровой.

На театральной премии постановка безоговорочно восхитила всех. О «Войцеке» говорили как о «безупречно сделанном спектакле» и как о «мощном гражданском высказывании команды талантливых людей».

«Это то, что, собственно, есть режиссура: ты не можешь понять, почему, но на тебя это очень сильно действует», — сказала о постановке Золотаря театральный критик Татьяна Тихоновец.

Запись легендарного спектакля можно найти в открытом доступе в сети.

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«Поток», режиссер Дмитрий Егоров , 2013 год

Премьера спектакля «Поток». Анна Зайкова

Откровенный экспериментальный спектакль Молодежного театра Алтая об одном из неблагополучных районов Барнаула.

«Поток» — это симбиоз реальных историй, русского героического эпоса, визуального театра, пластических этюдов, «живой» и «неживой» музыки.

Исследуя текущую российскую действительность, режиссер Дмитрий Егоров сочинил целый эпос нашего времени.

«Никоим образом не хочется очернять историю города. Это будет очень человечная история, но экспериментального характера. Про жизнь. Не про то, как все плохо, а про то, что вопреки обстоятельствам люди остаются людьми. Многие спрашивают, кто герой этого времени. Да жизнь и есть герой, она сильнее, чем искусство», — рассказывал в далеком 2013 году режиссер.

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Читать далее Посмотреть спектакль можно здесь.

«Прощание славянки», режиссер Дмитрий Егоров , 2006 год

Сцены из спектакля «Прощание славянки» Анна Зайкова

Один из спектаклей-долгожителей МТА, поставленный по роману Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

Как и последняя постановка Wonder boy, «Прощание славянки» был показан во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска».

Место действия спектакля — учебная воинская часть под Новосибирском, герои — сибирские мальчишки, ожидающие отправки на фронт.

Выражая активное неприятие всего, что связано с войной, Астафьев противопоставляет этой жестокой, противоестественной ситуации другую — мирную сторону жизни, где есть место простым человеческим радостям и любви.

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«С любимыми не расставайтесь», режиссер Дмитрий Егоров , 2012 год

МТА , «С любимыми не расставайтесь». Анна Зайкова

Спектакль Молодежного театра Алтая по одноименной советской пьесе Александра Володина, неоднозначно принятый публикой.

«Режиссер Дмитрий Егоров перенес ее из хрущевской оттепели в 2012 год и сделал историю только про молодых людей. Он ни на миллиметр не отступил от своей главной линии: разговор о живой душе невозможен без участия живого человека, история на сцене должна дышать воздухом сегодняшнего времени, нравится оно нам или мы его ненавидим.

Ребята на сцене заняты теми же безумными вещами, что и многие их сверстники в жизни: всю дорогу сидят, уставившись в свои проклятые гаджеты, употребляют запрещенные вещества и алкоголь.

Они искренне веселятся под, с позволения сказать, песню: „Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум“, и дико ржут над героиней Ларисы Корневой, когда она читает им стихотворение о любви и дружбе», — писал о премьере постановки altapress.ru.

В сети можно найти запись с Валерием Золотухиным.

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«Прекрасное далеко», режиссер Дмитрий Егоров , 2007 год

«Прекрасное далеко» — не повседневное явление. Анна Зайкова

Спектакль по одноименной пьесе режиссера Дмитрия Егорова.

На окраине рая, в скучноватой провинциальной тишине живут ангелы: Саныч, тетя Таня, Маруся, Серега и Тоха. Саныч не рассказывает, как оказался в раю, тетя Таня замерзла в ленинградскую блокаду, Марусю из ревности зарезал кавалер, Серегу придавило плитой на стройке коммунизма, Тоху застрелил снайпер — предположительно в Чечне.

Ангелы летают по делам, хлопочут по хозяйству, находят в заначке семена и выращивают в парнике растения, а по вечерам поют под гитару. А потом появляется ангел Вася, который никак не может научиться летать.

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«Волк и семеро козлят», режиссер Дмитрий Вихрецкий , 2006 год

«Волк и семеро козлят», театр кукол «Сказка». teatr-skazka.com

Постановка для детей театра кукол «Сказка». Единственный спектакль из подборки, который можно увидеть вживую на сцене.

Мама-коза — артистка и целыми днями пропадает на репетициях. Но в это время ее семеро детей легко могут стать добычей для голодного волка.

В спектакле Дмитрия Вихрецкого много музыки, песен, есть настоящая ковбойская дуэль и, конечно, счастливый финал.

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Бонус: «Я.Такой. Другой. Страны», режиссер Дмитрий Егоров , 2017 год

«Я.Такой. Другой. Страны», режиссер Дмитрий Егоров Скрин с видеозаписи спектакля

Один из последних спектаклей режиссера Дмитрия Егорова, поставленный на сцене Красноярского драматического театра им. Пушкина.

В основе спектакля — тексты известного московского поэта и художника Дмитрия Пригова, пишет sibdrama.ru.

Большой праздничный спектакль-концерт посвящен СССР. Все создатели и участники постановки — это молодые люди, которые родились при советской власти. Кто-то был октябренком, пионером, кто-то успел получить билет члена ВЛКСМ.

В постановке через череду мифов и исторических фактов раскрываются события 1917 года. «Я.Такой. Другой. Страны» был номинирован на «Золотую Маску» в пяти номинациях: лучший спектакль большой формы, работа режиссера, женская и мужская роль второго плана, работа художника по костюмам.

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