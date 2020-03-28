Спектакль театра драмы собрал более 800 зрителей вопреки коронавирусу

27 марта Алтайский краевой театр драмы начал онлайн-показы спектаклей. Первой показали постановку «Собачье сердце» режиссера Владимира Золотаря, которая собрала у экранов более 800 человек.

Представители театра разместили пост в соцсетях, в котором рассказали, что по данным «Вести Алтай» онлайн-спектакль «Собачье сердце» посмотрели более 800 человек. Зрителей собралось больше, чем если бы постановку показали вживую на сцене, ведь зал театра вмещает 711 человек.

«Это так чудесно, что вы остаётесь верны искусству, даже в нынешней непростой ситуации. Мы работаем над тем, чтобы показать вам ещё постановки в том же формате», — поблагодарили зрителей представители театра.

В онлайн-репертуаре театра драмы трагедия «Гамлет», моноспектакль Надежды Царининой «Оскар и Розовая дама», триллер «Остров Рикоту», драма «Три сестры» и еще пять спектаклей. Афишу можно посмотреть на сайте театра в разделе «Онлайн-спектакли».