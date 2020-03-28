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«Пухляш» из Алтайского края покорил соцсети новым танцем

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов показал поклонникам новый танец. Знаменитый «Пухляш» опубликовал в Instagram ролик, в котором двигается под песню Юлианы Карауловой «Легкие градусы».

Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Видео набрало уже более 30 тысяч просмотров в Instagram. «Дмитрий, вы — сплошной позитив! Вами нужно больных лечить!», «Ты безумно красиво двигаешься, случайно наткнулась на страницу и ты сделал мой вечер», «Вот это зажигалка» — пишут в комментариях подписчики «Пухляша».

Дмитрий Красилов стал известным после выхода взрывного клипа группы Little Big на песню Uno для «Евровидения-2020». Теперь танцора приглашают на шоу «Вечерний Ургант», снимают в рекламе adidas, делают с его изображением маски от корUNOвируса и мерч.

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