«Пухляш» из Алтайского края покорил соцсети новым танцем

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов показал поклонникам новый танец. Знаменитый «Пухляш» опубликовал в Instagram ролик, в котором двигается под песню Юлианы Карауловой «Легкие градусы».

Видео набрало уже более 30 тысяч просмотров в Instagram. «Дмитрий, вы — сплошной позитив! Вами нужно больных лечить!», «Ты безумно красиво двигаешься, случайно наткнулась на страницу и ты сделал мой вечер», «Вот это зажигалка» — пишут в комментариях подписчики «Пухляша».

Дмитрий Красилов стал известным после выхода взрывного клипа группы Little Big на песню Uno для «Евровидения-2020». Теперь танцора приглашают на шоу «Вечерний Ургант», снимают в рекламе adidas, делают с его изображением маски от корUNOвируса и мерч.