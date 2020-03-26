«Звезду пока не словил»: что рассказали об алтайском пухляше, который едва не покорил «Евровидение»

Танцор из Заринска Дима Красилов, кажется, уже воплотил свою американскую мечту. После взрывного видео песни на «Евровидение» его приглашают на шоу «Вечерний Ургант», снимают в рекламе adidas , делают с его изображением маски от корUNOвируса и мерч. Altapress.ru узнал некоторые подробности его биографии.

Скрншот с видео на канале "Вечерний Ургант" в youtube.com

«Мальчику надо похудеть»

Свою танцевальную карьеру Дима Красилов начал еще в детском саду. Именно там маленького артиста заприметила его будущий хореограф, художественный руководитель театра танца Людмила Епифанова.

«Ему было лет шесть, когда он выступал на отчетном городском концерте. Я еще тогда отметила: «Надо же, пухленький, а такой артистичный», — говорит она.

В хореографический коллектив «Улыбка» (сейчас это театр танца «Зазеркалье») в 2002 году маленького Диму привели мама. Там он остался на долгих 11 лет, пока не уехал учиться в Барнаул.

В «Улыбке» Красилов исполнял народные и эстрадные танцы, вел концерты.

По поводу «пухляшности», Епифанова отвечает: Дима таким был всегда.

«Своего веса он не стеснялся никогда! Танцы с ним всегда ставились с юмором, где он смотрелся выигрышно», — говорит хореограф.

Клип UNO группы Little Big, благодаря которому прославился Дима, Людмиле Епифановой не понравился, «на искусство не претендует».

Но сама идея — повеселить людей в такое сложное время — ей показалась интересной. «Дима больше артист, чем танцор. Он может и умеет намного больше, чем-то, что показано в клипе», — говорит она.

«Когда он был маленький, я, конечно, не думала, что он добьется таких успехов, но всегда знала, что из него выйдет хороший артист. Забавно, что жюри на всех конкурсах, куда мы ездили, говорили: «Мальчик хороший, но надо похудеть!». А Дима решил, что не надо худеть. Он захотел остаться светлым лучиком, который всех радует», — рассказала Людмила Епифанова.

Но больше всего нравится хореографу то, что Красилов не забывает свою родину и всячески подчеркивает, что он родом из Заринска.

«Когда он к нам приезжает, мы все собираемся вместе. Звездная болезнь на него еще не напала, с удовольствием фотографируется со всеми, кто просит», — говорит она.

«Красный диплом пригодился»

В интервью Урганту о своем образовании Дима Красилов сказал, что закончил институт культуры.

Altapress.ru узнал, что танцор из Заринска действительно очно учится в АГИК. Правда, заканчивать институт он будет только в этом году.

Настоящая альма-матер Красилова — это алтайский колледж культуры. Здесь он четыре года учился по направлению «Театральное творчество» у мастера Кирилла Позднякова. Закончил с красным дипломом.

Родное учебное заведение Дима тоже регулярно навещает. Как говорят студенты, в колледже пухляша все любят, включая вахтерш, и следят за его творчеством.

В прошлом году здесь даже устроили импровизированную творческую встречу, и закидали Диму вопросами — о жизни в Москве, съемках и шоу-бизнесе.

Оказалось, что совмещать учебу и работу в столице Красилову довольно сложно — часто приходится договариваться с преподавателями о досрочной сдаче зачетов и экзаменов.

Танцор рассказал, что ему очень даже пригодился его красный диплом — на один проект он попал только потому, что у него как раз была «корочка».

В Москве пухляшу удалось проявить свой актерский талант: ему дали роль в психологической драме «Не друзья» в театре Современной Драматургии.

«В колледже ему всегда говорили, что ему подходят только комедийные роли. А он мечтал сыграть драматическую роль, чтобы люди смотрели и плакали», — рассказали студенты.

Дима также рассказал, как проходили съемки некоторых проектов. Например, в одной из сцен в сериале «Толя-робот» ему нужно было ударить по голове актера Евгения Кулика бутылью от кулера.

Артист сказал Красилову, чтобы тот сделал это по-настоящему, но Дима долго не решался это сделать.

«Это потому что он очень добрый», — говорят студенты.

Что известно о Диме Красилове

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в Заринске.

С 2002 по 2013 год занимался в танцевальном коллективе. В 2012 году поступил в краевой колледж культуры и искусств на театральное направление.

В 2016 году поступил в Алтайский государственный институт культуры на факультет «Социально-культурная деятельность» по направлению «Социально-культурная анимация и рекреация».

При росте 162 см и весе больше 100 кг хорошо и пластично танцует. Его способности и смелость оценили на шоу «Танцы» на ТНТ в 2017 году. Однако, вскоре танцор выбыл из проекта.

После «Танцев» Дима снимался в рекламах, музыкальных клипах, в фильме «Вторжение» Бондарчука, сериалах «Толя-робот», «Дылды», «Скорая помощь-2», «Последний рейв» и других проектах.

После песни группы Little Big популярность алтайского танцора обрела второе дыхание. По словам Красилова, «теперь не я ищу работу — работа ищет меня».

Первым проектом после выхода звездного клипа стала реклама для компании спортивной одежды adidas — в ней пухляш показал несколько упражнений для занятий дома.