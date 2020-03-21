Алтайский танцор из клипа Little Big стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, чей зажигательный танец в клипе Little Big покорил зрителей, сходил на шоу «Вечерний Ургант» и рассказал, как стал звездой.

Дмитрий Красилов отметил, что после выхода клипа группы Little Big число подписчиков его страницы в Instagram выросло с 4 до 64 тысяч. «И будет больше, поверь мне», — сказад Иван Ургант.

Отвечая на вопрос, с чего все начиналось, танцор сообщил, что закончил Алтайский государственный институт культуры. Вскоре он понял, что нужно двигаться дальше, а в Барнауле нет перспектив, которые требуют амбиции. Поэтому молодой человек уехал в Москву.

Мне все говорят, что ты упорно работал, старался, ты молодец. Но я просто делал свою работу. Просто я ее делал настолько классно, настолько филигранно, что это заметила вся Европа, — поделился Дмитрий Красилов.

Он добавил, что когда был в Москве, то полгода пытался понять, что вообще здесь делает. «Начал искать какие-то связи, дорожки, которые после меня привели к тем связям, которые меня вывели в кино», — сказал танцор.

В итоге он снялся в рекламе, клипе и фильме Федора Бондарчука «Вторжение». Кроме того, Дмитрий участвовал в проекте «Танцы на ТНТ».

Молодой человек поблагодарил за все свою маму и передал ей привет:

Мамулечка, я тебя очень сильно люблю. Спасибо, тебе за то, что ты определила весь этот треш в моей жизни с 8 лет.

В конце выпуска он станцевал под музыку из заставок различных передач Первого канала.

Напомним, ранее стало известно, что алтайский танцор Дмитрий Красилов все-таки не поедет на Евровидение потому, что главные европейский песенный конкурс отменят из-за пандемии коронавируса.