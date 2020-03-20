Барнаул 20 марта 0°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Алтайский танцор-«пухляш» отреагировал на отмену «Евровидения»

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов провел прямой эфир в своем Instagram-аккаунте, в ходе которого рассказал что думает об отмене «Евровидения-2020», сообщает «Лента.Ру».

Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Танцор из клипа Little Big, получивший прозвище «пухляш», признался, что расстроился из-за новости о ситуации с конкурсом. По его словам, для участия в следующем году Little Big придется представить новую песню, поэтому Дима не уверен, что его вновь позовут танцевать.

Красилов вспомнил, что еще в детстве мечтал попасть на международный музыкальный конкурс, однако не верил, что у него это получится. «Я понимал, что петь я не умею, а танцевать меня с моими габаритами вряд ли возьмут», — рассказал парень. По его мнению, судьба показала ему, что в этой жизни возможно все.

Он также пояснил, что не обижается на прозвище от интернет-пользователей: «Я адекватно отношусь к тому, что меня называют „пухляшом“, потому что сам себя я называю жирным». Красилов добавил, что примирился со своим лишним весом.

В течение всего эфира Дима благодарил всех за поддержку, ведь именно это помогло танцору прославиться не только в России, но и во всем мире."Вы двигатель прогресса", — сказал Красилов.

Ранее стало известно, что алтайский танцор Дмитрий Красилов все-таки не поедет на Евровидение потому, что главные европейский песенный конкурс отменят из-за пандемии коронавируса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка