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Алтайский танцор в клипе Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Уроженец Заринска Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big для Евровидения, восхитил иностранных блогеров и СМИ, пишет РИА Новости.

Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Музыкальный портал The Line of Best Fit назвал клип на песню Uno «совершенно сумасшедшим». Особое внимание в материале уделили «уморительному коленному танцу».

Авторы канала FrenchBaguette сделали обзор на клип Little Big и в нем больше блогерам понравился танец Красилова. Они признались, что будут в этом году болеть за Little Big на конкурсе песен.

На канале Wiwibloggs также появилась видео-реакция на клип российской группы. Блогеры отметили харизму «парня в голубом» и признались, что готовы смотреть на танцы Красилова целую вечность.

Ранее altapress.ru писал, что Дмитрий Красилов получил поддержку поклонников в интернете. На одном из ресурсов создана петиция «Возмите Дмитрия Красилова (Пухляша) в сборную на Евровидение-2020».

Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.

Поедет ли танцор на Евровидение-2020

По условиям конкурса на сцене должно быть не менее шести артистов. Little Big решили усилиться за счет музыкантов-земляков из Санкт-Петербурга. Красилов приглашения так и не получил, сообщила «Российская газета».

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