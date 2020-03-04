Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

«Ильич, не подведи»: российские звезды благословили Little Big на участие в Евровидении

Российская рэйв-группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение 2020. Знаменитые соотечественники поздравляют и поддерживают музыкантов в социальных сетях.

Постер группы Little Big.
Постер группы Little Big.
vk.com/littlebigband.

Артисты активно делятся своими мыслями по поводу участия группы в международном конкурсе в своих профилях в Instagram. Некоторые не ограничиваются словами поддержки, например, Максим Фадеев постарался оценить это решение Первого канала с профессиональной точки зрения.

«За последние годы это первое здравое и правильное решение, что на конкурс наконец-то отправляют правильную и современную группу, которая может представить нашу страну», — рассказал композитор.

К поздравлениям присоединились Гарик Харламов, Родион Газманов, Лолита, а Сергей Жуков и вовсе «благословил на рейв».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость