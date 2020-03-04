«Ильич, не подведи»: российские звезды благословили Little Big на участие в Евровидении

Артисты активно делятся своими мыслями по поводу участия группы в международном конкурсе в своих профилях в Instagram. Некоторые не ограничиваются словами поддержки, например, Максим Фадеев постарался оценить это решение Первого канала с профессиональной точки зрения.
«За последние годы это первое здравое и правильное решение, что на конкурс наконец-то отправляют правильную и современную группу, которая может представить нашу страну», — рассказал композитор.
К поздравлениям присоединились Гарик Харламов, Родион Газманов, Лолита, а Сергей Жуков и вовсе «благословил на рейв».