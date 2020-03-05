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«Всё будет Окей». Жириновский поддержал Little Big зажигательным танцем

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в Twitter видео, на котором он танцует под трек группы Little Big «Faradenza».

Политик сопроводил видеозапись небольшим поздравлением, адресованным музыкантам. «Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — написал Владимир Жириновский.

Ранее стало известно, что коллектив представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Клипы LIttle Big на YouTube собирают миллионы просмотров.

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