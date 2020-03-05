«Всё будет Окей». Жириновский поддержал Little Big зажигательным танцем

Политик сопроводил видеозапись небольшим поздравлением, адресованным музыкантам. «Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — написал Владимир Жириновский.
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020
Ранее стало известно, что коллектив представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Клипы LIttle Big на YouTube собирают миллионы просмотров.