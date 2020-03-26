Молодежный театр Алтая покажет онлайн архивный спектакль с Валерием Золотухиным

Молодежный театр Алтая поддержал местную инициативу и тоже запустил свой онлайн-проект. 27 марта в режиме онлайн они покажут архивную запись спектакля «Ревизор» с Валерием Золотухиным.

Валений Золотухин на Алтае в 2006 году.

Комедию Николая Гоголя в двух частях поставил режиссёр из Санкт-Петербурга Андрей Черпин.

Премьера состоялась 10 апреля 2007 года. Валерий Золотухин исполнял в этом спектакле роль Городничего.

По сообщению МТА, это будет не единственный онлайн-показ.

«Да, мы обязательно предложим нашим зрителям онлайн-просмотры спектаклей. Это будут архивные записи постановок. Причём уникальные ленты, в которых на сцену МТА вместе c артистами труппы выходит народный артист России Валерий Золотухин», — написали они.

Напомним, что в этот же день театр драмы проведет трансляцию своего легендарного спектакля «Собачье сердце».