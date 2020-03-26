В Барнауле театр драмы покажет онлайн свой легендарный спектакль «Собачье сердце»

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«Собачье сердце» — спектакль-долгожитель. Его премьера состоялась в 2005 году, а в репертуаре он простоял целых 13 лет.

Главную роль в постановке по Булгакову сыграл обладатель «Золотой маски» Георгий Тихонов. В легендарном спектакле Золотаря также играют артисты Георгий Обухов, Александр Хряков, Алексей Самохвалов, Эдуард Тимошенко и другие.

«Это акция, которой мы хотим подчеркнуть, что театр не должен и не может оставаться без публики, поэтому в условиях карантина мы выходим в интернет. С одной стороны, это вынужденная мера, с другой — возможность существенно расширить и разнообразить свою аудиторию. „Собачье сердце“ — настоящий подарок для поклонников сцены, которые до сих пор помнят и любят этот великолепный спектакль. Со звездным актерским составом. Завидую тем, кто увидит спектакль впервые!», — отмечает директор театра Любовь Березина.

Напомним, что с 25 марта онлайн-трансляцию спектаклей начал показывать музыкальный театр.