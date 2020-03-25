По столичному примеру: музыкальный театр в Барнауле первый запустил онлайн-трансляции спектаклей

Алтайский государственный музыкальный театр запустил на время карантина собственный онлайн-проект. До 9 апреля они планируют показать своим зрителям пять архивных спектаклей.

Первым покажут мистический мюзикл «Голубая дама» по повести Марка Юдалевича. Премьера спектакля состоялась в 2010 году.

Трансляции архивной записи пройдут 25 и 26 марта в 18:30.

Чтобы попасть в виртуальный зал, нужно в комментариях к посту в социальных сетях театра написать «Я-зритель» и адрес электронной почты (если доступ к личному аккаунту закрыт). По указанному адресу отправят ссылку на трансляцию.

Пока известен предварительный список спектаклей онлайн-проекта. Так, 27 и 28 марта зрители смогут посмотреть мюзикл «Первая любовь Дон Жуана», 29 и 30 марта — «География любви».

Напомним, что в связи с карантином из-за коронавируса многие сервисы открыли бесплатные доступы к своим курсам и трансляциям.