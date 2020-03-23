В Барнауле из-за коронавируса закрылся первый кинотеатр

23 марта в Барнауле по предупреждению распространения коронавируса закрылся ведомственный кинотеатр «Премьера», сообщает « Толк ». Это сделано в соответствии с новым приказом Минкульта.

Свою работу также приостановила сеть кинотеатров, которые организованы на базе Дворцов культуры в районах Алтайского края.

«Премьера» в Барнауле на звонки не отвечает, однако еще вчера в официальной группе «ВКонтакте» была размещена афиша на предстоящую неделю. Информации о закрытии пока нет.

Кинотеатр «Формула» в ТРЦ «Праздничный» пока не получала рекомендаций по закрытию. Директор сети Дмитрий Безруков рассказал журналистам, что главная проблема — это отмена проката многих голливудских и отечественных картин. Это грозит значительной потерей выручки.

Кинотеатр «Пионер» в одноименном торговом центре также не получал распоряжений по закрытию.

Продолжает работу в крае и крупнейшая сеть «Киномир». 19 марта на сайте сети была опубликована новость, что «Киномир» работает в прежнем режиме, об изменениях они будут оперативно сообщать по доступным каналам.

В кинотеатре также отметили, что «приняли дополнительные меры по санитарной обработке помещений для вашего комфортного и безопасного пребывания».

Сейчас в кино идут мультфильмы «Тролли. Мировой тур» и «Мульт в кино», мелодрама «Верю в любовь», российская криминальная комедия «Номер 1», триллер «Афера в Майами», историческая драма «Тайная жизнь» и другие.

Здесь можно посмотреть, какие кинопремьеры были перенесены на другие числа.