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Театры, музеи и библиотеки в Алтайском крае ушли на карантин

С 24 марта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, государственные учреждения культуры Алтайского края ушли на карантин. Об этом рассказали в региональном минкультуры.

Открытие обновленного кинотеатра "Премьера".
Открытие обновленного кинотеатра "Премьера".
Анна Зайкова.

В частности, в театрах отменяются показы спектаклей, киносеансы в барнаульском кинотеатре «Премьера», краевые музеи и библиотеки также не будут принимать посетителей.

Подобные рекомендации дали также муниципальным органам управления культурой и частным кинотеатрам.

Пока условный срок ограничительных мер до 9 апреля, но фактически они сохранятся до улучшения эпидобстановки в стране, отметили в ведомстве.

Ранее altapress.ru писал, какие артисты перенесли свои концерты в Барнауле и как сдать билеты.

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