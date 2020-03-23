В Барнауле на четыре театра остался один главный режиссер

В феврале из театра кукол «Сказка» ушла единственный режиссер Мария Любецкая. По факту, на сегодняшний день в Барнауле остался один главный режиссер — Константин Яковлев, он работает в музыкальном театре.

Что произошло

На вопрос altapress.ru Мария Любецкая подтвердила свое увольнение, но решила оставить его без комментариев.

«Просто скажу одно — тяжело режиссеру в коммерческом и директорском театре, совсем разные взгляды на жизнь», — ответила она.

Любецкая поставила в «Сказке» три спектакля «на подушках» для самых маленьких — «Времена года», «История гусеницы по имени Мишель», «Лисичка со скалочкой».

История гусеницы по имени Мишель театр кукол

Напомним, в декабре прошлого года театр драмы покинул режиссер Максим Астафьев.

На его счету 12 постановок. Среди них такие знаменитые спектакли, как «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина (2019 год), «Темные аллеи» по рассказам Бунина (2018 год), «Москва-Петушки» по поэме Ерофеева (2016).

Кто остался

По существу, в Барнауле остался всего один режиссер, который на постоянной основе ставит произведения на сцене — это Константин Яковлев из музыкального театра. Сейчас он готовит мюзикл «Золотой теленок» по Ильфу и Петрову.

В качестве постановщика в музыкальном театре себя периодически пробует ассистент главного режиссера и актриса Татьяна Столбовская — в прошлом году она презентовала спектакль «Любовь и голуби».

В Молодежном театре по другую сторону сцены нередко встают актеры.

Так, в феврале актер Алексей Бурдыко поставил на малой сцене читку «Читаем Твардовского». В январе артист Андрей Воробьев представил свою дебютную постановку — «Камедыю» по белорусской пьесе 1787 года.

Репетиции спектакля «Камедыя». Станислав Хазиев.

Режиссер Владимир Филимонов примерно раз в год выпускает спектакль для детей. 22 марта на сцене МТА прошла премьера скоморошины по мотивам русских народных сказок «Емеля» в его постановке. В спектакле играли учащиеся Школы-студии Молодежного театра.

Кто ставит сейчас

Пока что в барнаульских театрах для постановки масштабных, значимых спектаклей стараются обойтись силами «призванных варягов».

Премьерные «Случайные встречи» в драме поставила режиссер Марина Глуховская (Москва).

27 марта в «Сказке» впервые покажут спектакль Online в постановке Романа Бокланова (Санкт-Петербург).

Спектакль Online в театре кукол altapress.ru

В Молодежном театре «Гамлета» ставит хореограф и режиссер по пластике Татьяна Безменова (Москва).

И даже в консервативном в этом плане музыкальном театре новую героико-романтическую оперетту «Севастопольский вальс» к 9 мая поставит выпускник ГИТИСа Антон Лободаев (Иваново).