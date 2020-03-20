Барнаульские студенты института культуры бесплатно покажут спектакли

23 марта выступят учащиеся курса мастера Анны Вахрамеевой. Они покажут спектакль «Еще до войны» по произведению Виля Липатова. Это история о городской девушке Рае, которая переезжает к дяде в деревню. Она с трудом привыкает к сельской жизни, но любые проблемы — ничто по сравнению с войной.

В 2019 году «Еще до войны» получил гран-при конкурса студенческих спектаклей России. Показ пройдет в учебном театре по адресу ул. Гущина, 211б. Начало в 16:00.

Остальные три спектакля пройдут в институте культуры (ул. Юрина, 277).

24 марта курс Николая Вязигина сыграет «Тамбовскую казначейшу» по произведению Лермонтова. Начало в 15:00. 26 марта в 16:00 студенты этого же мастера покажут музыкально-пластические имитации и пародии.

25 марта курс Елены Шангиной представит спектакль «Разноцветная семейка» по стихам детских поэтов. Начало в 17:00.

Вход свободный.