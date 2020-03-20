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Барнаульские студенты института культуры бесплатно покажут спектакли

Студенты театрального факультета АГИК бесплатно покажут абитуриентам четыре разных постановки.

Спектакль "Еще до войны"
Спектакль "Еще до войны"

23 марта выступят учащиеся курса мастера Анны Вахрамеевой. Они покажут спектакль «Еще до войны» по произведению Виля Липатова. Это история о городской девушке Рае, которая переезжает к дяде в деревню. Она с трудом привыкает к сельской жизни, но любые проблемы — ничто по сравнению с войной.

В 2019 году «Еще до войны» получил гран-при конкурса студенческих спектаклей России. Показ пройдет в учебном театре по адресу ул. Гущина, 211б. Начало в 16:00.

Остальные три спектакля пройдут в институте культуры (ул. Юрина, 277).

24 марта курс Николая Вязигина сыграет «Тамбовскую казначейшу» по произведению Лермонтова. Начало в 15:00. 26 марта в 16:00 студенты этого же мастера покажут музыкально-пластические имитации и пародии.

25 марта курс Елены Шангиной представит спектакль «Разноцветная семейка» по стихам детских поэтов. Начало в 17:00.

Вход свободный.

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