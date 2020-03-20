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Куда пока что можно сходить в Барнауле на выходных 21 и 22 марта

Пока звезды российской и мировой эстрады отменяют свои гастрольные туры, киноделы переносят премьеры фильмов, в Барнауле не закрылось ни одно культурное учреждение. Altapress.ru собрал лучшие события, на которые стоит сходить (если не боитесь).

Номер 1
Номер 1

Номер один

Российская авантюрная комедия с участием телеведущей и бывшим кандидатом в президенты Ксенией Собчак.

Похитителя искусства Феликса называют «номер один» как лучшего культвора. Новичок в этом деле Артем предлагает ему объединиться ради аферы века — украсть самую дорогую картину в мире.

Но в дело вмешивается любовь, и все идет не по плану.

Тролли. Мировой тур

Яркий музыкальный сиквел популярного мультфильма.

Милые тролли выяснили, что в мире есть не только любители поп-музыки, но и рока, хип-хопа, рэйва и других стилей. И королева хард-рока Рокс намерена уничтожить всех конкурентов.

Мультфильм озвучивали звезды российской сцены — Полина Гагарина, Дима Билан, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие.

Случайные встречи

Премьерный спектакль театра драмы.

В небольшом портовом пабе Сан-Франциско всегда людно. Сюда приходят самые разные люди — от девушек древнейшей профессии до нищих влюбленных. Зачем они приходят именно сюда, хотя их здесь никто не ждет? Почему они делают в этом кабаке самые важные открытия в своей жизни?

Послушать их истории можно в субботу и воскресенье в 17:30. Цена билета — 200−600 рублей.

Спектакль &quot;Случайные встречи&quot; театра драмы
Спектакль «Случайные встречи» театра драмы
vk.com/altdrama

Порнофильмы

Панк-группа из маленького подмосковного города Дубна. Своими кричащими песнями и экстравагантным названием они взрывают российскую сцену на протяжении 12 лет.

В их текстах — остросоциальный контекст, из-за чего их концерты нередко отменяют. Но барнаульским поклонникам «Порнофильмов» повезло — ребята выступят 22 марта в «Фараоне». Начало в 19:00, цена билета — 1100- 2300 рублей.

Неисповедимы пути Твои, Господи

21 марта в последний раз можно посетить выставку, посвященную православной истории.

На ней представлены меднолитые и деревянные с позолотой старинные иконы, складни, большая коллекция нательных крестов, распятия ХVIII-ХIХ вв., старопечатные церковные книги, священнические облачения.

Выставка проходит в музее «Город».

Православная выставка
Православная выставка
vk.com/museumgorod

Death Cafe

В субботу пройдет очередная встреча Death Cafe.

На ней психолог Анастасия Белокрылова предлагает в непринужденной обстановке без стеснений поговорить о страхах, связанными с конечностью жизни. Согласитесь, в период пандемии такая психологическая поддержка как никогда актуальна.

Участие бесплатное, с собой можно принести сладости к чаю. Предварительная запись по телефону: 8−996−708−11−02.

Кофе
Кофе
ССО

Если вы предпочитаете остаться дома, то здесь можно узнать, как с пользой провести время.

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