Куда пока что можно сходить в Барнауле на выходных 21 и 22 марта

Номер один
Российская авантюрная комедия с участием телеведущей и бывшим кандидатом в президенты Ксенией Собчак.
Похитителя искусства Феликса называют «номер один» как лучшего культвора. Новичок в этом деле Артем предлагает ему объединиться ради аферы века — украсть самую дорогую картину в мире.
Но в дело вмешивается любовь, и все идет не по плану.
Тролли. Мировой тур
Яркий музыкальный сиквел популярного мультфильма.
Милые тролли выяснили, что в мире есть не только любители поп-музыки, но и рока, хип-хопа, рэйва и других стилей. И королева хард-рока Рокс намерена уничтожить всех конкурентов.
Мультфильм озвучивали звезды российской сцены — Полина Гагарина, Дима Билан, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие.
Случайные встречи
Премьерный спектакль театра драмы.
В небольшом портовом пабе Сан-Франциско всегда людно. Сюда приходят самые разные люди — от девушек древнейшей профессии до нищих влюбленных. Зачем они приходят именно сюда, хотя их здесь никто не ждет? Почему они делают в этом кабаке самые важные открытия в своей жизни?
Послушать их истории можно в субботу и воскресенье в 17:30. Цена билета — 200−600 рублей.
Порнофильмы
Панк-группа из маленького подмосковного города Дубна. Своими кричащими песнями и экстравагантным названием они взрывают российскую сцену на протяжении 12 лет.
В их текстах — остросоциальный контекст, из-за чего их концерты нередко отменяют. Но барнаульским поклонникам «Порнофильмов» повезло — ребята выступят 22 марта в «Фараоне». Начало в 19:00, цена билета — 1100- 2300 рублей.
Неисповедимы пути Твои, Господи
21 марта в последний раз можно посетить выставку, посвященную православной истории.
На ней представлены меднолитые и деревянные с позолотой старинные иконы, складни, большая коллекция нательных крестов, распятия ХVIII-ХIХ вв., старопечатные церковные книги, священнические облачения.
Выставка проходит в музее «Город».
Death Cafe
В субботу пройдет очередная встреча Death Cafe.
На ней психолог Анастасия Белокрылова предлагает в непринужденной обстановке без стеснений поговорить о страхах, связанными с конечностью жизни. Согласитесь, в период пандемии такая психологическая поддержка как никогда актуальна.
Участие бесплатное, с собой можно принести сладости к чаю. Предварительная запись по телефону: 8−996−708−11−02.
Если вы предпочитаете остаться дома, то здесь можно узнать, как с пользой провести время.