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Стало известно, где группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт

17 марта стало известно, что популярная рок-группа «БИ-2» перенесла все свои сибирские концерты. В Барнауле музыканты теперь выступят 31 мая, все приобретенные билеты действительны. Взамен группа пообещала сыграть для своих поклонников бесплатный онлайн-концерт.

Концерт группы "Би-2" в Барнауле.
Концерт группы "Би-2" в Барнауле.
Мария Куртукова

Состоится он 20 марта в 19:00 по московскому времени на сайте b2.okko.tv и в официальной группе ВКонтакте.

Посмотреть прямой эфир смогут даже незарегистрированные пользователи.

«Ни один концерт в мире не стоит возможного риска — особенно, если слушать тебя приходят тысячи друзей. Поэтому мы перенесли дюжину ближайших концертов, а пока встретимся со всеми онлайн в эту пятницу!» — написали в официальном сообществе «БИ-2».

Музыканты также призвали своих поклонников внимательнее относиться к защитным мерам против коронавируса и опубликовали инструкцию по правильному мытью рук.

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