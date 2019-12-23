Краевой театр драмы покинул один из ведущих режиссеров

По словам директора, во время постановки детской сказки «Космический Новый год» Астафьев пропал на неделю. Спектакль, который был уже на финишной прямой, пришлось доделывать актерам и жене режиссера Ирине Астафьевой.
Любовь Березина,
директор театра драмы:
Когда он вернулся, мы уже сдали сказку. Я очень благодарна Ирине, что она помогла завершить спектакль. Несмотря ни на что, он получилась прекрасным!
Директор отметила, что подобные инциденты происходили не впервые, и на Астафьева «коллектив обозлен до бесконечности».
На вопрос altapress.ru Максим Астафьев подтвердил, что ушел из театра.
Максим Астафьев,
режиссер:
Бывают такие моменты в работе, когда директор и режиссер не могут договориться в каких-то вопросах и принимают решение расстаться.
Как уточнил режиссер, планов на дальнейшую творческую работу у него пока нет.
Чем известен Максим Астафьев
Максим Астафьев имеет два высших образования. В 2002 году он закончил факультет театральной режиссуры АГИК (мастерская Вахрамеевых), в 2011 году — режиссерский факультет театрального института им. Щукина (мастерская А. Вилькина).
В театре драмы он работал с 2014 года. На его счету 12 постановок. Среди них такие знаменитые спектакли, как «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина (2019 год), «Темные аллеи» по рассказам Бунина (2018 год), «Москва-Петушки» по поэме Ерофеева (2016).
Призер и лауреат многих международных конкурсов и театральных фестивалей.