В театре кукол Барнаула покажут «взрослый» спектакль, который можно и нужно снимать на телефон

27 марта в барнаульском театре кукол «Сказка» пройдет премьера документального спектакля Online. Обычно в театрах просят убрать и отключить мобильные телефоны. На этой постановке все наоборот — зрителей попросят активно фотографировать и постить в соцсетях.

Спектакль поставил питерский режиссер Роман Бокланов (интервью с ним можно прочитать здесь).

В постановке рассказывается история девушки Ангелины, которая всеми силами пытается стать популярным блогером или блогеркой — как она себя называет. Но ни один челлендж не срабатывает. Параллельно она борется с хейтерами, знакомится в Tinder, ведет прямые эфиры в Instagram прямо во время спектакля.

Репетиция спектакля Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

Постановка сделана на основе документальных материалов и реальных диалогов и комментариев в интернете.

Возрастное ограничение у спектакля 14+, хотя режиссер уверен, что он будет интересен не только подросткам, но и их родителям.

«Мы также затронем тему, как можно повлиять на человека с помощью интернета. У нас есть монолог парня, которого бросила девушка, он привыкает к новой жизни, начинает общаться с другими. И вдруг его бывшая видит в соцсетях, что у него все прекрасно, лайкает его фотографии, потом удаляет эти лайки. То есть делает все возможное, чтобы он на ней зациклился. Это реальная история, есть видео в YouTube, где парень ее рассказывает. И мы понимаем, как ему больно», — рассказал Бокланов.

Начало спектакля Online в 18:00. Цена билета — 300 рублей.