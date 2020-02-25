Топ-8 креативных площадок Барнаула, где будет интересно каждому

Что выбрать: театр или торговый центр? Наш ответ — многофункциональные арт-пространства и антикафе. В городе их несколько, и у «Афиши» уже есть список.

Крепостной театр

Творческое пространство «Крепостной театр» предлагает всем желающим тренинги, мастер-классы для творческого развития и актерские курсы. 1500 рублей в месяц будут стоить занятия по актерскому мастерству, вокалу, технике речи.

А еще сюда можно просто прийти на концерт или спектакль. Ближайший из них — «Пытки» по пьесе Заремы Заудиновой и Алексея Полиховича — пройдет 26 февраля в 19:00. Цена билета — 300 рублей.

Открытие «Крепостного театра», 15 августа 2019 года Предоставлено altapress.ru

Адрес: улица Льва Толстого, 31

ТеARTральная площадка «Спичка»

Арт-пространство «Спичка» — это площадка для спектаклей независимых театров, музыкальных и поэтических вечеров. 27 февраля здесь пройдет концерт необычной горноалтайской группы «Белуха Джем», которая соединила рок и традиционное горловое пение.

Спекстакль «Контрабас» на «Спичке». Олег Богданов

Как и в «Крепостном театре», здесь проходят курсы по актерскому мастерству и технике речи. Ближайшие из них под названием «Точка свободы» пройдут с 10 марта по 4 апреля. Весь интенсив обойдется в 5000 рублей.

Адрес: улица Ползунова, 37

Творческое пространство «Друзья»

Креативное пространство, созданное барнаульским благотворительным магазином «Charity Market», появилось около года назад. На площадке рады тем, кто хочет провести музыкальный вечер или лекторий, и не требуют арендной платы.

Мода. Одежда. Магазин. СС0

Магазин периодически организовывает благотворительные сборы вещей, а после продает одежду и аксессуары по очень низкой цене. Все вырученные средства направляются на помощь подопечным фонда «Облака» и социального приюта «Успех».

Адрес: ТЦ «На Соборной», пр. Социалистический, 64

Уютное пространство «Хурма»

В «Хурме» каждую неделю звучит отличная музыка. 5 марта на этой площадке выступит один из родоначальников Folk Metal сцены в России — группа Alkonost. Сбор гостей в 19:00, цена билета — 500 рублей.

Фестиваль. Концерт. СС0

Также за 300 рублей здесь обещают помочь научиться играть на электрогитаре, басу и барабанах. А еще зачем-то продают носки в консервных банках.

Адрес: ул. Чеглецова, 25А

Киноклуб «Журналистика к покASU»

В прошлом году преподаватель кафедры журналистики АлтГУ Владимир Витвинчук открыл новый киноклуб для студентов и не только.

Перед просмотром зрителям рассказывают факты о картине и режиссере, а после сеанса приглашают на дискуссию. Участники киноклуба успели посмотреть и обсудить фильмы «Курьер», «Дьявол носит Prada», «Хорошо быть тихоней», «В центре внимания», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Шоу Трумана».

Корпус «Д» АлтГУ. www.facebook.com/aleksandr.dering

Афиши на ближайшее время нет, расписание в марте появится здесь. Вход для всех желающих свободный.

Адрес: ул. Димитрова, 66

Арт-галерея «Бандероль»

«Бандероль» славится выставками и увлекательными мастер-классами по живописи, флористике, скетчингу, нейрографике и другим видам искусств. На курсах предоставляют все необходимые материалы, а готовую работу можно будет забрать домой.

Арам Маилян на открытии своей выставки в галерее «Бандероль». Оксана Килина.

Адрес: ул. Пролетарская, 139

Антикафе «Бункер»

«Бункер» — это часть большого стрелкового клуба. Сюда приходят «подзарядиться» после стрельбы из арбалета и игры в лазертаг.

В антикафе есть шахматы, настольный футбол и полка с книгами. И, конечно, здесь ждут гитара и PS4. Организаторы также гарантируют каждому гостю чашечку вкусного кофе.

Входной билет в «Бункер» стоит около 120 рублей, оплата почасовая, но можно арендовать помещение полностью.

Адрес: ТЦ «Заря», ул. Власихинская, 166

Котокафе Nikomur

Nikomur — это таймкафе, где платят за проведенное время. Здесь часто проводят мастер-классы по изготовлению декоративных котиков, викторины, киновечера и лекции по воспитанию любимых питомцев.

29 февраля в котокафе пройдет «Мяу-викторина», посвященная Дню кошки в России. Начало в 17:00, стоимость участия — 300 рублей. Гостей будут угощать чаем со вкусностями. Победителя ждет приятный приз.

Котокафе. kotocafe.ru

И, конечно, из котокафе всегда можно забрать к себе домой полюбившегося пушистика.

Адрес: пр. Красноармейский, 108

Анастасия Бичакова.