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Топ-8 креативных площадок Барнаула, где будет интересно каждому

Что выбрать: театр или торговый центр? Наш ответ — многофункциональные арт-пространства и антикафе. В городе их несколько, и у «Афиши» уже есть список.

"Музейная ночь" на Спичке. 19 мая 2018 года.
"Музейная ночь" на Спичке. 19 мая 2018 года.
Дмитрий Лямзин

Крепостной театр

Творческое пространство «Крепостной театр» предлагает всем желающим тренинги, мастер-классы для творческого развития и актерские курсы. 1500 рублей в месяц будут стоить занятия по актерскому мастерству, вокалу, технике речи.

А еще сюда можно просто прийти на концерт или спектакль. Ближайший из них — «Пытки» по пьесе Заремы Заудиновой и Алексея Полиховича — пройдет 26 февраля в 19:00. Цена билета — 300 рублей.

Открытие &quot;Крепостного театра&quot;, 15 августа 2019 года
Открытие «Крепостного театра», 15 августа 2019 года
Предоставлено altapress.ru

Адрес: улица Льва Толстого, 31

ТеARTральная площадка «Спичка»

Арт-пространство «Спичка» — это площадка для спектаклей независимых театров, музыкальных и поэтических вечеров. 27 февраля здесь пройдет концерт необычной горноалтайской группы «Белуха Джем», которая соединила рок и традиционное горловое пение.

Спекстакль &quot;Контрабас&quot; на &quot;Спичке&quot;.
Спекстакль «Контрабас» на «Спичке».
Олег Богданов

Как и в «Крепостном театре», здесь проходят курсы по актерскому мастерству и технике речи. Ближайшие из них под названием «Точка свободы» пройдут с 10 марта по 4 апреля. Весь интенсив обойдется в 5000 рублей.

Адрес: улица Ползунова, 37

Творческое пространство «Друзья»

Креативное пространство, созданное барнаульским благотворительным магазином «Charity Market», появилось около года назад. На площадке рады тем, кто хочет провести музыкальный вечер или лекторий, и не требуют арендной платы.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

Магазин периодически организовывает благотворительные сборы вещей, а после продает одежду и аксессуары по очень низкой цене. Все вырученные средства направляются на помощь подопечным фонда «Облака» и социального приюта «Успех».

Адрес: ТЦ «На Соборной», пр. Социалистический, 64

Уютное пространство «Хурма»

В «Хурме» каждую неделю звучит отличная музыка. 5 марта на этой площадке выступит один из родоначальников Folk Metal сцены в России — группа Alkonost. Сбор гостей в 19:00, цена билета — 500 рублей.

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Также за 300 рублей здесь обещают помочь научиться играть на электрогитаре, басу и барабанах. А еще зачем-то продают носки в консервных банках.

Адрес: ул. Чеглецова, 25А

Киноклуб «Журналистика к покASU»

В прошлом году преподаватель кафедры журналистики АлтГУ Владимир Витвинчук открыл новый киноклуб для студентов и не только.

Перед просмотром зрителям рассказывают факты о картине и режиссере, а после сеанса приглашают на дискуссию. Участники киноклуба успели посмотреть и обсудить фильмы «Курьер», «Дьявол носит Prada», «Хорошо быть тихоней», «В центре внимания», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Шоу Трумана».

Корпус &quot;Д&quot; АлтГУ.
Корпус «Д» АлтГУ.
www.facebook.com/aleksandr.dering

Афиши на ближайшее время нет, расписание в марте появится здесь. Вход для всех желающих свободный.

Адрес: ул. Димитрова, 66

Арт-галерея «Бандероль»

«Бандероль» славится выставками и увлекательными мастер-классами по живописи, флористике, скетчингу, нейрографике и другим видам искусств. На курсах предоставляют все необходимые материалы, а готовую работу можно будет забрать домой.

Арам Маилян на открытии своей выставки в галерее &quot;Бандероль&quot;.
Арам Маилян на открытии своей выставки в галерее «Бандероль».
Оксана Килина.

Адрес: ул. Пролетарская, 139

Антикафе «Бункер»

«Бункер» — это часть большого стрелкового клуба. Сюда приходят «подзарядиться» после стрельбы из арбалета и игры в лазертаг.

В антикафе есть шахматы, настольный футбол и полка с книгами. И, конечно, здесь ждут гитара и PS4. Организаторы также гарантируют каждому гостю чашечку вкусного кофе.

Антикафе &quot;Бункер&quot;
Антикафе «Бункер»
vk.com/trofey_zone

Входной билет в «Бункер» стоит около 120 рублей, оплата почасовая, но можно арендовать помещение полностью.

Адрес: ТЦ «Заря», ул. Власихинская, 166

Котокафе Nikomur

Nikomur — это таймкафе, где платят за проведенное время. Здесь часто проводят мастер-классы по изготовлению декоративных котиков, викторины, киновечера и лекции по воспитанию любимых питомцев.

29 февраля в котокафе пройдет «Мяу-викторина», посвященная Дню кошки в России. Начало в 17:00, стоимость участия — 300 рублей. Гостей будут угощать чаем со вкусностями. Победителя ждет приятный приз.

Котокафе.
Котокафе.
kotocafe.ru

И, конечно, из котокафе всегда можно забрать к себе домой полюбившегося пушистика.

Адрес: пр. Красноармейский, 108

Анастасия Бичакова.

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