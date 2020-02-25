Топ-8 креативных площадок Барнаула, где будет интересно каждому

Крепостной театр
Творческое пространство «Крепостной театр» предлагает всем желающим тренинги, мастер-классы для творческого развития и актерские курсы. 1500 рублей в месяц будут стоить занятия по актерскому мастерству, вокалу, технике речи.
А еще сюда можно просто прийти на концерт или спектакль. Ближайший из них — «Пытки» по пьесе Заремы Заудиновой и Алексея Полиховича — пройдет 26 февраля в 19:00. Цена билета — 300 рублей.
Адрес: улица Льва Толстого, 31
ТеARTральная площадка «Спичка»
Арт-пространство «Спичка» — это площадка для спектаклей независимых театров, музыкальных и поэтических вечеров. 27 февраля здесь пройдет концерт необычной горноалтайской группы «Белуха Джем», которая соединила рок и традиционное горловое пение.
Как и в «Крепостном театре», здесь проходят курсы по актерскому мастерству и технике речи. Ближайшие из них под названием «Точка свободы» пройдут с 10 марта по 4 апреля. Весь интенсив обойдется в 5000 рублей.
Адрес: улица Ползунова, 37
Творческое пространство «Друзья»
Креативное пространство, созданное барнаульским благотворительным магазином «Charity Market», появилось около года назад. На площадке рады тем, кто хочет провести музыкальный вечер или лекторий, и не требуют арендной платы.
Магазин периодически организовывает благотворительные сборы вещей, а после продает одежду и аксессуары по очень низкой цене. Все вырученные средства направляются на помощь подопечным фонда «Облака» и социального приюта «Успех».
Адрес: ТЦ «На Соборной», пр. Социалистический, 64
Уютное пространство «Хурма»
В «Хурме» каждую неделю звучит отличная музыка. 5 марта на этой площадке выступит один из родоначальников Folk Metal сцены в России — группа Alkonost. Сбор гостей в 19:00, цена билета — 500 рублей.
Также за 300 рублей здесь обещают помочь научиться играть на электрогитаре, басу и барабанах. А еще зачем-то продают носки в консервных банках.
Адрес: ул. Чеглецова, 25А
Киноклуб «Журналистика к покASU»
В прошлом году преподаватель кафедры журналистики АлтГУ Владимир Витвинчук открыл новый киноклуб для студентов и не только.
Перед просмотром зрителям рассказывают факты о картине и режиссере, а после сеанса приглашают на дискуссию. Участники киноклуба успели посмотреть и обсудить фильмы «Курьер», «Дьявол носит Prada», «Хорошо быть тихоней», «В центре внимания», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Шоу Трумана».
Афиши на ближайшее время нет, расписание в марте появится здесь. Вход для всех желающих свободный.
Адрес: ул. Димитрова, 66
Арт-галерея «Бандероль»
«Бандероль» славится выставками и увлекательными мастер-классами по живописи, флористике, скетчингу, нейрографике и другим видам искусств. На курсах предоставляют все необходимые материалы, а готовую работу можно будет забрать домой.
Адрес: ул. Пролетарская, 139
Антикафе «Бункер»
«Бункер» — это часть большого стрелкового клуба. Сюда приходят «подзарядиться» после стрельбы из арбалета и игры в лазертаг.
В антикафе есть шахматы, настольный футбол и полка с книгами. И, конечно, здесь ждут гитара и PS4. Организаторы также гарантируют каждому гостю чашечку вкусного кофе.
Входной билет в «Бункер» стоит около 120 рублей, оплата почасовая, но можно арендовать помещение полностью.
Адрес: ТЦ «Заря», ул. Власихинская, 166
Котокафе Nikomur
Nikomur — это таймкафе, где платят за проведенное время. Здесь часто проводят мастер-классы по изготовлению декоративных котиков, викторины, киновечера и лекции по воспитанию любимых питомцев.
29 февраля в котокафе пройдет «Мяу-викторина», посвященная Дню кошки в России. Начало в 17:00, стоимость участия — 300 рублей. Гостей будут угощать чаем со вкусностями. Победителя ждет приятный приз.
И, конечно, из котокафе всегда можно забрать к себе домой полюбившегося пушистика.
Адрес: пр. Красноармейский, 108
Анастасия Бичакова.