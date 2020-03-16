В театре драмы Барнаула покажут спектакль о временах великой депрессии

20, 21 и 22 марта в театре драмы Барнаула пройдет премьерный спектакль «Случайные встречи» по произведению американского писателя Уильяма Сарояна. Режиссер — Марина Глуховская, которая известна по постановке «Время женщин».

Действие спектакля происходит осенью 1939 году в Сан-Франциско, вся Америка обсуждает выборы и Великую депрессию. В дешёвом портовом баре собираются политики, праздные зеваки, безработные артисты, музыканты, докеры. Здесь происходит маленькая жизнь со встречами и расставаниями, любовью и ненавистью, страхами и ожиданиями.

В центре этого мира — таинственный богач Джо. Случайно и не случайно — он буквально вершит судьбами этих людей, помогая униженным и оскорбленным и верша правосудие над злом. Только, чтобы перед смертью заслужить звание — «хороший человек Джо».

Спектакль поставлен по пьесе «Лучшие годы вашей жизни». По мнению Марины Глуховской, это произведение из разряда тех редких текстов, которые со временем становятся только лучше и приобретают новые актуальные смыслы, пишет пресс-служба театра.

В пятницу спектакль состоится в 18:30, в выходные — в 17:30. Цена билета — 150−500 рублей.