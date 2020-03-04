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«Крепостной театр» в Барнауле переезжает на новое место

Площадка для творческих мероприятий и любительская студия «Крепостной театр» объявила в соцсетях о своем временном закрытии. Откроются они уже на новом месте в середине апреля.

Спектакль "Пытки" в Крепостном театре
Спектакль "Пытки" в Крепостном театре
Анна Зайкова

Основатель «Крепостного театра», актер Молодежного театра Александр Савин рассказал, что новая площадка откроется в самом центре города, но адрес предпочел не раскрывать. По данным altapress.ru, место может быть в районе политеха.

Александр Савин,
основатель «Крепостного театра»:

Сцена и зрительный зал там в два раза больше. Планов много — будем развивать нашу детскую студию, театральную мастерскую для взрослых. Сейчас набираем несколько новых групп для занятий, пригласили еще режиссеров.

Одна из приглашенных режиссеров — Анастасия Поротикова, которая буквально за несколько дней до закрытия поставила читку «Пытки».

Спектакль &quot;Пытки&quot; в Крепостном театре
Спектакль «Пытки» в Крепостном театре
Анна Зайкова

Также Савин рассказал, что новое место станет альтернативной площадкой для концертов и камерных «квартирников». Специально для развития этого направления приобрели дополнительное музыкальное оборудование.

Александр Савин,
основатель «Крепостного театра»:

К нам уже приезжали с гастролями музыканты, которые не хотели выступать в пабах, барах или ресторанах. Так что спрос на такие площадки есть.

Сейчас в помещении делают ремонт, возводят амфитеатр — там будут стоять удобные театральные кресла.

Сколько было вложено денег на переезд, Савин также не уточнил, но отметил, что потратил больше 500 тыс. рублей.

Спектакль &quot;Пытки&quot; в Крепостном театре
Спектакль «Пытки» в Крепостном театре
Анна Зайкова

К открытию труппа «Крепостного театра» готовит сразу четыре премьеры: спектакль по биографии Лили Брик, по современной пьесе «Язычники» Яблонской, по произведению Гоголя и музыкальную постановку, а также они восстановят несколько предыдущих спектаклей.

По словам Савина, полностью переходить на репертуарную основу театр не будет. «Мы любительский театр, поэтому мы показываем несколько раз одну постановку и сразу же приступаем к другой», — сказал он.

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