«Крепостной театр» в Барнауле переезжает на новое место

Основатель «Крепостного театра», актер Молодежного театра Александр Савин рассказал, что новая площадка откроется в самом центре города, но адрес предпочел не раскрывать. По данным altapress.ru, место может быть в районе политеха.
Александр Савин,
основатель «Крепостного театра»:
Сцена и зрительный зал там в два раза больше. Планов много — будем развивать нашу детскую студию, театральную мастерскую для взрослых. Сейчас набираем несколько новых групп для занятий, пригласили еще режиссеров.
Одна из приглашенных режиссеров — Анастасия Поротикова, которая буквально за несколько дней до закрытия поставила читку «Пытки».
Также Савин рассказал, что новое место станет альтернативной площадкой для концертов и камерных «квартирников». Специально для развития этого направления приобрели дополнительное музыкальное оборудование.
Александр Савин,
основатель «Крепостного театра»:
К нам уже приезжали с гастролями музыканты, которые не хотели выступать в пабах, барах или ресторанах. Так что спрос на такие площадки есть.
Сейчас в помещении делают ремонт, возводят амфитеатр — там будут стоять удобные театральные кресла.
Сколько было вложено денег на переезд, Савин также не уточнил, но отметил, что потратил больше 500 тыс. рублей.
К открытию труппа «Крепостного театра» готовит сразу четыре премьеры: спектакль по биографии Лили Брик, по современной пьесе «Язычники» Яблонской, по произведению Гоголя и музыкальную постановку, а также они восстановят несколько предыдущих спектаклей.
По словам Савина, полностью переходить на репертуарную основу театр не будет. «Мы любительский театр, поэтому мы показываем несколько раз одну постановку и сразу же приступаем к другой», — сказал он.