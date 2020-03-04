Это были «Пытки». Первый политический спектакль в Барнауле вывел публику из равновесия

«А ОМОН будет?» — эта шуточка перед спектаклем «Пытки» звучала из каждого угла «Крепостного театра». Но почему-то никто особо не смеялся. Показ пьесы о деле «Сети» (организации, признанной террористической и запрещенной в РФ), фигурантам которого недавно вынесли суровые приговоры, прошел в заметном напряжении. А обсуждение длилось дольше самого показа. О «Пытках» — в остроэмоциональном репортаже altapress.ru.

О страхе

— Не страшно было ставить пьесу на такую острую тему? — спрашиваем перед спектаклем у основателя «Крепостного театра», актера Александра Савина. «Нет», — бодро отвечает он.

— Никто не писал «сверху» по этому поводу?

— Писали, звонили, узнавали. В основном спрашивали «зачем это?» и «почему?».

— Рекомендовали быть осторожным?

— Нет, ничего такого не было, — все также бодро говорит Савин.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Спектакль (хотя, скорее, читку — актеры читали пьесу с листа) о деле «Сети» всего за пару дней поставила режиссер Анастасия Поротикова. Насте 21 год, два года назад она окончила колледж культуры.

— Для тебя это политическое или художественное высказывание?

Режиссер тяжело вздыхает.

— Хороший вопрос. Не знаю. Хотя, ну какое художественное? Наверное, все-таки политическое. Но мне не нравится такое говорить.

Если бы я жила в Москве, то нарисовала бы плакатик и пошла к зданию правительства. А у нас где ты встанешь? Кому будешь с ним нужен? Бесполезно.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

— А в спектакле есть толк?

— Тут толк в другом. Если бы я встала с плакатом в Барнауле, то прежде чем меня забрали полицейские, меня увидел бы один случайный прохожий. А если сегодня придут хоть 30 человек — я буду счастлива. Потому что внутри себя чувствую какой-то моральный долг что-то сказать, какую-то крупицу вбросить.

Я вчера пересматривала фото осужденных и уревелась. Потому что когда тебе говорят, что человека посадили на 18 лет, ты представляешь себе скинхеда лысого или мужика, увешанного цепями, мыслишь стереотипами. А тут ты смотришь на абсолютно простых парней. И думаешь — ну как так?

На читку пришли 27 человек.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

О пьесе

Пьеса «Пытки» была написана в 2018 году. В ее основе — рассказы и интервью арестованных по делу «Сети». В частности, там описываются применяемые к подсудимым пытки.

У текста своя «живая» история — он трижды переписывался.

Первый документальный материал для пьесы собирали фигурант «Болотного дела» Алексей Полихович и режиссер Театра. doc Зарема Заудинова.

Зарема — родом из Алтайского края. После окончания Алтайского госуниверситета она уехала в Москву, где отучилась в мастерской документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Altapress.ru она рассказала, что работа над текстом началась в марте 2018 года, незадолго после того, как задержали одного из фигурантов дела, Виктора Филинкова.

Зарема Заудинова,

режиссер «Театра. doc»:

До этого мы с Еленой Греминой (режиссер, драматург, одна из основателей «Театра. doc» — прим.ред.) много обсуждали, как такое вообще может существовать на сцене, потому что это все невозможно было представить, это переламывает сознание. Вот ты сидишь с друзьями где-нибудь в баре или репетируешь какой-нибудь спектакль, а в это время твоих ровесников бьют током — ни за что, просто ради того, чтобы заработать себе звездочки на погоны. В итоге мы смонтировали текст из новостей и показаний. Первая читка прошла 18 марта, в день выборов президента.

В апреле 2018-го к ним присоединилась член Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Санкт-Петербурга Екатерина Косаревская.

Вместе с еще одной правозащитницей Яной Теплицкой она нашла первых задержанных по этому делу в питерском СИЗО. Они показали девушкам следы электрошокера, рассказывает Зарема. Текст пьесы был дополнен и отправлен на фестиваль драматургии «Любимовка». Именно этот вариант показали в Барнауле.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Вторая читка обновленной пьесы должна была состояться на День города в Санкт-Петербурге. Но после звонка силовиков площадка отказалась принимать у себя «Театр. doc». За один день пришлось срочно искать другое место.

Но, по словам Заремы, этот запрет стал лучше любой рекламной кампании — людей пришло столько, что все они не поместились в зал, читку транслировали в прямом эфире в холле.

Зарема Заудинова,

режиссер «Театра. doc»:

В Питере текст снова был другим: менялся ход следствия — менялся текст. В итоге сейчас он существует в другом варианте. Все даты пыток, задержаний и судов вмонтированы в календарь праздников Российской Федерации, где через день обязательно какой-нибудь праздник силовиков. Так я узнала, например, о существовании трубопроводных войск России. В этом же варианте появились «инструкции по пыткам» — так сказать, по основным, которые применяют силовики.

«У нас просто так не сажают»

Постановка читки публике, в целом, понравилась, а вот содержание пьесы вызвало бурное обсуждение.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Как оказалось, в зале сидел человек, знакомый с подобной ситуацией. По его словам, ему «подкинули гранату», и взяли по делу об экстремизме. Мужчина уверен — все произошло потому, что он состоял в партии нацболов.

— В том, что происходят пытки, виноват каждый из нас. Потому что самое большое зло творится из-за безразличия, молчания, — заявил он.

Барнаульскому «политзаключенному» сразу же нашелся оппонент. Он был уверен, что для любого задержания всегда есть основания.

— Давайте представим, что вот эта организация действительно могла существовать. И если бы их не остановили вовремя, то они бы давно все взорвали. Для меня безразличие — это то, что в подобные ситуациях мы не думаем, что могли пострадать наши близкие. — То есть вы оправдываете насильственные действия оперативников? — Нет, не оправдываю! Но вы считаете, что их загребли просто так? Почему вы так уверены? Или вы — бог и знаете, что у задержанных творилось в головах?

Когда эмоции в «Крепостном театре» были раскалены до предела, к слову пришлась резонансная барнаульская история с Марией Мотузной, на которую в прошлом году завели уголовное дело по оскорблению чувств верующих. Дискуссия перетекла в другое русло.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

— Тут прозвучала фраза «Она сохраняла картинки» (речь идет о мемах, за которые задержали Мотузную — прим.ред.). Значит, ей это было интересно, за что и зацепились силовики. Если я сохраняю себе фото котиков, детей, цветов, значит, у меня меньше шансов попасть за решетку. А если я сохраняю такие картинки, как Мария, то рискую и должна об этом знать, — сказала одна из зрительниц. — Но ведь свободу слова никто не отменял. Ну не люблю я, блин, цветы! Так почему я должна интересоваться вещами, которые меня не волнуют? Или вот я сделала этот спектакль. Это моя позиция, моя свобода слова. Вы увидели здесь что-то неправомерное? Вы считаете, меня можно за это «загрести»? — парировала режиссер Анастасия Поротикова.

Пожалуй, как и любое обсуждение политики, дискуссия о пытках закончилась рассуждениями о том, как «хорошо» и «плохо» жилось в Советском Союзе. Народ понесло.

— Я думаю, что наша большая страна может существовать только при тоталитарном режиме. И нужно сажать до того, как кто-то что-то взорвет. — Так можно сотню невинных людей пересажать! — И правильно сделают! — Ну хорошо, а пытать-то при этом зачем?

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Савину едва удалось перекричать спорщиков. Завершил он дискуссию возвращением к художественной ценности показа. Актер сказал, что читка случилась — и это главное.

Что известно о деле «Сети»

Дело «Сети» или «Пензенское дело» — громкий уголовный процесс, который начался в 2017 году. 11 молодым людям из Москвы и Пензы было выдвинуто обвинение в создании и участии в террористическом сообществе «Сеть» (запрещена в России).

По сообщениям ФСБ, у задержанных обнаружили огнестрельное оружие, с которым они ходили тренироваться в пензенские леса. Обвиняемые утверждали, что просто играли в страйкбол.

10 февраля 2020 года всех подсудимых признали виновными и приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком от 6 до 18 лет.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Обвиняемые своей вины не признали. Помимо этого, они сообщили правозащитникам о применяемых к ним пыткам током, избиениях и психологическом давлении. По их словам, именно так были выбиты признательные показания.

Журналисты «Медузы» провели собственное расследование и опубликовали материал, где предположили причастность некоторых фигурантов пензенского дела к убийствам и продаже наркотиков.

Дело «Сети» вызвало большой общественный резонанс. По всей стране прошли акции поддержки обвиняемых. В частности, несколько книжных магазинов в стране закрылись в знак протеста.