Спектакль «Пытки» о резонансном угловном деле покажут в Барнауле

Авторы пьесы — Зарема Заудинова, Алексей Полихович, Екатерина Косаревская. Спектакль поставила молодой режиссер Анастасия Поротикова.
«10 февраля суд вынес обвинительный приговор по так называемому „Пензенскому делу“. Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет. Признательные показания, от которых они позже отказались, были даны под пытками.
По всей стране учителя и журналисты, ученые и психологи, писатели, музыканты, актеры, многие из которых являются известными российскими деятелями, подписали петицию с требованием о прекращении дела и расследовании факта пыток», — пишут организаторы спектакля в своей группе «ВКонтакте».
В 2018 году «Пытки» попали в шорт-лист престижной премии по драматургии «Любимовка». Эскиз спектакля по этой пьесе был показан в марте прошлого года и вызвал бурную дискуссию.
Начало показа в 19:00. Цена билета — 300 рублей. Подробности по телефону +7 983 171 8098.