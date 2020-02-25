Спектакль «Пытки» о резонансном угловном деле покажут в Барнауле

Авторы пьесы — Зарема Заудинова, Алексей Полихович, Екатерина Косаревская. Спектакль поставила молодой режиссер Анастасия Поротикова.

«10 февраля суд вынес обвинительный приговор по так называемому „Пензенскому делу“. Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет. Признательные показания, от которых они позже отказались, были даны под пытками.

По всей стране учителя и журналисты, ученые и психологи, писатели, музыканты, актеры, многие из которых являются известными российскими деятелями, подписали петицию с требованием о прекращении дела и расследовании факта пыток», — пишут организаторы спектакля в своей группе «ВКонтакте».