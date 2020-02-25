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Спектакль «Пытки» о резонансном угловном деле покажут в Барнауле

26 февраля в барнаульском «Крепостном театре» покажут спектакль «Пытки» по пьесе, созданной «Театром.doc». В ее основе — документальные материалы и интервью участников «Пензенского дела» или дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Спектакль "Пытки"
Спектакль "Пытки"
vk.com/krepostnoi_teatr

Авторы пьесы — Зарема Заудинова, Алексей Полихович, Екатерина Косаревская. Спектакль поставила молодой режиссер Анастасия Поротикова.

«10 февраля суд вынес обвинительный приговор по так называемому „Пензенскому делу“. Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет. Признательные показания, от которых они позже отказались, были даны под пытками.

По всей стране учителя и журналисты, ученые и психологи, писатели, музыканты, актеры, многие из которых являются известными российскими деятелями, подписали петицию с требованием о прекращении дела и расследовании факта пыток», — пишут организаторы спектакля в своей группе «ВКонтакте».

В 2018 году «Пытки» попали в шорт-лист престижной премии по драматургии «Любимовка». Эскиз спектакля по этой пьесе был показан в марте прошлого года и вызвал бурную дискуссию.

Начало показа в 19:00. Цена билета — 300 рублей. Подробности по телефону +7 983 171 8098.

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