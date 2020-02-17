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В краевом театре драмы прочтут известную пьесу Вырыпаева об иранском конфликте

18 февраля в Барнауле актеры театра драмы прочтут нашумевшую пьесу Ивана Вырыпаева «Иранская конференция».

Читка в театре драмы
Читка в театре драмы
Театр драмы

По сюжету представители датской и мировой интеллектуальной элиты собираются на конференцию в Копенгагене, чтобы обсудить наболевшую «иранскую проблему» — нарушение прав и свобод, казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. Постепенно вопросы о том, кто виноват в происходящем в мире, сменяются размышлениями о человеке и смысле жизни, к разговорам о личном и самом сокровенном.

Пьесу прочитают актеры Вадим Синицын, Евгений Бакуменко, Елена Адушева, Лариса Медная, Дмитрий Чижук и Сергей Рассахань.

В прошлом году на сцене Театра Наций это произведение поставил режиссер Виктор Рыжаков. В постановке сыграли все звезды театра и кино — Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт, Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Начало в 18:30. Цена билета — 100 рублей.

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