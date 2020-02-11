Питерские актеры покажут на Алтае знаменитую драму «Варшавская мелодия»

В феврале в Алтайский край с гастролями придут актеры из Питера. В Барнауле, Сростках и Бийске они покажут драму «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина.

Спектакль поставил актер и режиссер Сергей Барковский («Монах и бес», «Битва за Севастополь»).

В лирической драме рассказывается история двух возлюбленных — Гелене и Викторе. Девушку сыграет Валентина Казанина, молодого человека — Андрей Богданов.

«Спектакль о любви, мечте, надежде и её потере. О том, как система может разрушить человеческие судьбы», — описывают постановку актеры.

В постановке минимум декораций: скамейка, стол и два стула. Вся история концентрируется вокруг взаимодействия и жизни двоих людей.

15 и 16 февраля спектакль отыграют в ДК «Катунь» в Сростках, 21 февраля — в театре кукол Барнаула (билет 300−350 рублей), 24 февраля — во Дворце культуры и спорта ФКП «БОЗ» в Бийске (билет — 200 рублей).