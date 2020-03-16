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Молодежный театр Алтая показал спектакль на «Золотой маске»

В воскресенья Молодежный театр Алтая показал на главном российском театральном фестивале «Золотая маска» спектакль Wonder boy. Постановка вошла не в основную, а во внеконкурсную программу «Детский Weekend», сообщает пресс-служба театра.

Wonder boy, спектакль МТА
Wonder boy, спектакль МТА
culture22.ru

Спектакль прошел на сцене московского ТЮЗа.

Wonder boy рассказывается история мальчика со специфической внешностью, который становится объектом насмешек одноклассников.

По словам режиссера Максима Соколова, постановка не о болезни, а о внутренней гармонии: «Мальчик совершает самую сложную в наше время вещь — принимает мир таким, какой он есть. С внешностью, дисгармоничной настолько, насколько это вообще возможно, он гармоничен внутри».

Внеконкурсная программа «Детский Weekend» проходит на фестивале «Золотая Маска» с 2014 года. В афишу включают спектакли самых разных жанров для детей всех возрастов.

Помимо алтайского Wonder boy, на «Золотой маске» показали еще 10 спектаклей: «Муха-цокотуха» ТЮЗа из города Нягань, «Обними меня покрепче» Театра кукол из Ханты-Мансийска, «Белоснежка и семь гномов» Драматического театра Сарова,"Байки с Бейкер-стрит" Драматического театра «Парафраз» из Глазова, «Тараканы» Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, «#Коппелия_бот» Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» и другие, пишет ТАСС.

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