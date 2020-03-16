Молодежный театр Алтая показал спектакль на «Золотой маске»

В воскресенья Молодежный театр Алтая показал на главном российском театральном фестивале «Золотая маска» спектакль Wonder boy. Постановка вошла не в основную, а во внеконкурсную программу «Детский Weekend», сообщает пресс-служба театра.

Спектакль прошел на сцене московского ТЮЗа.

Wonder boy рассказывается история мальчика со специфической внешностью, который становится объектом насмешек одноклассников.

По словам режиссера Максима Соколова, постановка не о болезни, а о внутренней гармонии: «Мальчик совершает самую сложную в наше время вещь — принимает мир таким, какой он есть. С внешностью, дисгармоничной настолько, насколько это вообще возможно, он гармоничен внутри».

Внеконкурсная программа «Детский Weekend» проходит на фестивале «Золотая Маска» с 2014 года. В афишу включают спектакли самых разных жанров для детей всех возрастов.

Помимо алтайского Wonder boy, на «Золотой маске» показали еще 10 спектаклей: «Муха-цокотуха» ТЮЗа из города Нягань, «Обними меня покрепче» Театра кукол из Ханты-Мансийска, «Белоснежка и семь гномов» Драматического театра Сарова,"Байки с Бейкер-стрит" Драматического театра «Парафраз» из Глазова, «Тараканы» Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, «#Коппелия_бот» Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» и другие, пишет ТАСС.