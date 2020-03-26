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Очень актуально: в Барнауле продолжает работать выставка Mementomori

В музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24), который по распоряжению управления по культуре прекратил прием посетителей, продолжает работать уникальная выставка Mementomori. Об этом сообщается в социальных сетях музея.

Череп инопланетянина, который сделал бийский мастер, стал экспонатом Эрмитажа.
Череп инопланетянина, который сделал бийский мастер, стал экспонатом Эрмитажа.
altsmb.ru

На выставке представлена коллекция черепов и мумий, исторические репродукции которых мастер создал по образцам хранящимся в разных музеях мира.

В музее представлены черепа с трепанацией и искусственной деформацией, относящиеся к первобытной культуре; ритуальные маски, хрустальные черепа племен Мезоамерики, украшенные рогами черепа кельтов, египетская мумия, монахи-капуцины и многое другое.

«Сквозь пространство и время мы обратим свой взор на символ черепа и его связь с традицией почитания и поклонения предкам. Рассмотрим, как из древнего культ почитания черепа наши предки пришли к созданию мумий. Познакомимся с мумиями, созданными рукотворными творениями бальзамировщиков», — пишут на сайте музея.

Выставка должна проработать до 24 апреля.

Цена билета — 150−250 рублей.

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