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В новом сериале телеканала СТС снялась актриса с Алтая

Телеканал СТС выпустил новый комедийный сериал «Корни» о столичном топ-менеджере, который вынужден вернуться в родную провинцию. Мать главного героя сыграла уроженка Бийска Елена Валюшкина.

Сериал "Корни"
Сериал "Корни"
Скрин из видео youtube.com

По сюжету, московскому топ-менеджеру Диме Королёву приходится вернуться в Залещинск спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра.

Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка Алёна и по совместительству директор ДК, а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях, пишет «Кинопоиск».

На титрах создатели сериала придумали интересных ход: перед каждым именем артиста написали город, откуда он родом. Так, на них можно увидеть, что актриса Елена Валюшкина — уроженка города Бийска.

Но на самом деле она родилась в 1962 году в семье военного в городе Постдам, Германия. Большую часть детства провела в наукограде.

В 1984 году закончила театральное училище им. Щепкина. С этого же года и по настоящее время — актриса театра им. Моссовета.

Широкому зрителю она больше всего известна по роли Марии в фильме «Формула любви» Марка Захарова.

В 2013 году Валюшкина сыграла маму невесты в фильме «Горько!» Жоры Крыжовникова. За эту роль она была номинирована на премию «Золотой орёл».

Актрису часто можно увидеть и в других сериалах: «ИП Пирогова», «Толя-робот», «Укрощение свекрови» и других.

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