Стал известен самый худший фильм 2019 года

В Голливуде объявили победителей премии «Золотая малина-2019». За самые сомнительные достижения в кино главный приз получила картина «Кошки», пишет РИА Новости.

Трансляцию награждения провели онлайн из-за пандемии.

«Кошки» — это мюзикл Тома Хупера с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльбой в главных ролях.

Картина получила шесть «малин»: «Худшая картина», «Худший актер второго плана» (Джеймс Корден), «Худшая актриса второго плана» (Ребел Уилсон), «Худший актерский дуэт», «Худший сценарий» и «Худший режиссер».

В номинации «Худший актер» антинаграду забрал Джон Траволта за участие в фильмах «Фанат» и «Бок о бок». В этой же категории, но только, как актрису, назвали Хиллари Дафф за роль в триллере «Призраки Шэрон Тейт».