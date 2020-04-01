Топ-7 толстых книг, которые можно успеть прочитать на карантине

У многих есть заветный списочек толстых книг «на послезавтра». Настало время освежить его в памяти. Altapress.ru собрал лучшие увесистые издания, которые теперь точно можно прочитать от корки до корки.

«Война и мир», Лев Толстой

Согласитесь, в современном мире сложно найти человека, который дочитал все четыре тома.

Самое время закрыть гештальт со школьной скамьи — окунуться в наполеоновскую эпоху, проникнуться русским духом и, возможно, заодно подучить французский язык.

Сколько страниц в книге: 1274

«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара

Главный бестселлер 2016 года от американской писательницы. Отзывы о книге — самые полярные: от «это лучшее, что я прочитала за всю мою жизнь» до «никогда не берите ее в руки». Но, как известно, если книга вызывает любые эмоции, кроме равнодушия, то она достойна внимания.

«Четверо друзей — талантливый архитектор Малкольм, начинающий актер Виллем, уверенный в собственной неповторимости художник Джей-Би и гениальный юрист и математик Джуд — пытаются добиться успеха в Нью-Йорке. Но оказывается, что ни карьера, ни деньги, ни слава не могут справиться с прошлым, если оно сильнее жизни», — такую аннотацию дает labirint.ru.

Сколько страниц в книге: 688

Чтение , книги СС0

«Империя должна умереть», Михаил Зыгарь

Еще одно современное издание. Книга посвящена событиям, происходившим в России накануне Октябрьской революции — с 1901 по 1917 год.

Автор — журналист Михаил Зыгарь — через живые человеческие истории показывает, как Российская империя неминуемо двигалась к развалу и почему ничто ее не могло спасти.

Сколько страниц в книге: 910

«Август Четырнадцатого», Александр Солженицын

Роман-эпопея знаменитого советского писателя о Первой мировой войне.

В книге дан художественный образ правления Николая Второго, ярко описана фигура Столыпина с его трудами, реформами и трагической смертью.

Сколько страниц в книге: 960

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

«Трилогия желания», Теодор Драйзер

Значимое произведение западной литературы XX века.

Цикл состоит из трех романов: «Финансист», «Титан», «Стоик». В них Драйзер описывает быт и нравы финансовой среды, бездуховность буржуазии, низменные желания по отношению к женщинам и политическую беспринципность.

Главный герой романа богатеет путем мелких спекуляций, дает взятки чиновникам и местной администрации, незаконно покупает городские концессии в Филадельфии.

У героя трилогии есть реальный прототип — американский миллионер Чарльз Йеркс, который сыграл значительную роль в разработке системы общественного транспорта в Чикаго и Лондоне.

Сколько страниц в книге: 1804

«Сага о Форсайтах», Джон Голсуорси

Еще один книжный гигант английского писателя, состоящий из разноплановых произведений.

В книге описывается жизнь нескольких поколений состоятельной семьи Форсайтов. Здесь есть все: любовь, ненависть, предательство, счастье и отчаяние.

За свой монументальный труд в 1932 году Джон Голсуорси получил Нобелевскую премию.

Сколько страниц в книге: 1376

Чтение , книги СС0

«Дети полуночи», Салман Рушди

Шедевр магического реализма, роман-аллегория о независимых Индии и Пакистане и их свободном поколении.

Главный герой Салем Синай, рожденный в День независимости Индии, узнает, что все дети, появившиеся на свет с полуночи до часу ночи, имеют магические способности.

Он пытается понять их предназначение, а заодно ввязывается в ряд реальных крупных военных конфликтов между Индией и Пакистаном.