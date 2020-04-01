Топ-7 толстых книг, которые можно успеть прочитать на карантине

«Война и мир», Лев Толстой
Согласитесь, в современном мире сложно найти человека, который дочитал все четыре тома.
Самое время закрыть гештальт со школьной скамьи — окунуться в наполеоновскую эпоху, проникнуться русским духом и, возможно, заодно подучить французский язык.
Сколько страниц в книге: 1274
«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара
Главный бестселлер 2016 года от американской писательницы. Отзывы о книге — самые полярные: от «это лучшее, что я прочитала за всю мою жизнь» до «никогда не берите ее в руки». Но, как известно, если книга вызывает любые эмоции, кроме равнодушия, то она достойна внимания.
«Четверо друзей — талантливый архитектор Малкольм, начинающий актер Виллем, уверенный в собственной неповторимости художник Джей-Би и гениальный юрист и математик Джуд — пытаются добиться успеха в Нью-Йорке. Но оказывается, что ни карьера, ни деньги, ни слава не могут справиться с прошлым, если оно сильнее жизни», — такую аннотацию дает labirint.ru.
Сколько страниц в книге: 688
«Империя должна умереть», Михаил Зыгарь
Еще одно современное издание. Книга посвящена событиям, происходившим в России накануне Октябрьской революции — с 1901 по 1917 год.
Автор — журналист Михаил Зыгарь — через живые человеческие истории показывает, как Российская империя неминуемо двигалась к развалу и почему ничто ее не могло спасти.
Сколько страниц в книге: 910
«Август Четырнадцатого», Александр Солженицын
Роман-эпопея знаменитого советского писателя о Первой мировой войне.
В книге дан художественный образ правления Николая Второго, ярко описана фигура Столыпина с его трудами, реформами и трагической смертью.
Сколько страниц в книге: 960
«Трилогия желания», Теодор Драйзер
Значимое произведение западной литературы XX века.
Цикл состоит из трех романов: «Финансист», «Титан», «Стоик». В них Драйзер описывает быт и нравы финансовой среды, бездуховность буржуазии, низменные желания по отношению к женщинам и политическую беспринципность.
Главный герой романа богатеет путем мелких спекуляций, дает взятки чиновникам и местной администрации, незаконно покупает городские концессии в Филадельфии.
У героя трилогии есть реальный прототип — американский миллионер Чарльз Йеркс, который сыграл значительную роль в разработке системы общественного транспорта в Чикаго и Лондоне.
Сколько страниц в книге: 1804
«Сага о Форсайтах», Джон Голсуорси
Еще один книжный гигант английского писателя, состоящий из разноплановых произведений.
В книге описывается жизнь нескольких поколений состоятельной семьи Форсайтов. Здесь есть все: любовь, ненависть, предательство, счастье и отчаяние.
За свой монументальный труд в 1932 году Джон Голсуорси получил Нобелевскую премию.
Сколько страниц в книге: 1376
«Дети полуночи», Салман Рушди
Шедевр магического реализма, роман-аллегория о независимых Индии и Пакистане и их свободном поколении.
Главный герой Салем Синай, рожденный в День независимости Индии, узнает, что все дети, появившиеся на свет с полуночи до часу ночи, имеют магические способности.
Он пытается понять их предназначение, а заодно ввязывается в ряд реальных крупных военных конфликтов между Индией и Пакистаном.
Сколько страниц в книге: 768