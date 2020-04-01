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Топ-7 толстых книг, которые можно успеть прочитать на карантине

У многих есть заветный списочек толстых книг «на послезавтра». Настало время освежить его в памяти. Altapress.ru собрал лучшие увесистые издания, которые теперь точно можно прочитать от корки до корки.

Книга, смерть
Книга, смерть
СС0

«Война и мир», Лев Толстой

Согласитесь, в современном мире сложно найти человека, который дочитал все четыре тома.

Самое время закрыть гештальт со школьной скамьи — окунуться в наполеоновскую эпоху, проникнуться русским духом и, возможно, заодно подучить французский язык.

Сколько страниц в книге: 1274

«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара

Главный бестселлер 2016 года от американской писательницы. Отзывы о книге — самые полярные: от «это лучшее, что я прочитала за всю мою жизнь» до «никогда не берите ее в руки». Но, как известно, если книга вызывает любые эмоции, кроме равнодушия, то она достойна внимания.

«Четверо друзей — талантливый архитектор Малкольм, начинающий актер Виллем, уверенный в собственной неповторимости художник Джей-Би и гениальный юрист и математик Джуд — пытаются добиться успеха в Нью-Йорке. Но оказывается, что ни карьера, ни деньги, ни слава не могут справиться с прошлым, если оно сильнее жизни», — такую аннотацию дает labirint.ru.

Сколько страниц в книге: 688

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

«Империя должна умереть», Михаил Зыгарь

Еще одно современное издание. Книга посвящена событиям, происходившим в России накануне Октябрьской революции — с 1901 по 1917 год.

Автор — журналист Михаил Зыгарь — через живые человеческие истории показывает, как Российская империя неминуемо двигалась к развалу и почему ничто ее не могло спасти.

Сколько страниц в книге: 910

«Август Четырнадцатого», Александр Солженицын

Роман-эпопея знаменитого советского писателя о Первой мировой войне.

В книге дан художественный образ правления Николая Второго, ярко описана фигура Столыпина с его трудами, реформами и трагической смертью.

Сколько страниц в книге: 960

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

«Трилогия желания», Теодор Драйзер

Значимое произведение западной литературы XX века.

Цикл состоит из трех романов: «Финансист», «Титан», «Стоик». В них Драйзер описывает быт и нравы финансовой среды, бездуховность буржуазии, низменные желания по отношению к женщинам и политическую беспринципность.

Главный герой романа богатеет путем мелких спекуляций, дает взятки чиновникам и местной администрации, незаконно покупает городские концессии в Филадельфии.

У героя трилогии есть реальный прототип — американский миллионер Чарльз Йеркс, который сыграл значительную роль в разработке системы общественного транспорта в Чикаго и Лондоне.

Сколько страниц в книге: 1804

«Сага о Форсайтах», Джон Голсуорси

Еще один книжный гигант английского писателя, состоящий из разноплановых произведений.

В книге описывается жизнь нескольких поколений состоятельной семьи Форсайтов. Здесь есть все: любовь, ненависть, предательство, счастье и отчаяние.

За свой монументальный труд в 1932 году Джон Голсуорси получил Нобелевскую премию.

Сколько страниц в книге: 1376

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

«Дети полуночи», Салман Рушди

Шедевр магического реализма, роман-аллегория о независимых Индии и Пакистане и их свободном поколении.

Главный герой Салем Синай, рожденный в День независимости Индии, узнает, что все дети, появившиеся на свет с полуночи до часу ночи, имеют магические способности.

Он пытается понять их предназначение, а заодно ввязывается в ряд реальных крупных военных конфликтов между Индией и Пакистаном.

Сколько страниц в книге: 768

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